Cu bibliobusul prin judeţ

Cu bibliobusul prin județ

Din păcate, nu aparține județului Constanța inițiativa acestei biblioteci mobile, dar am făcut publică știrea mai mult din dorința de a demonstra că nu trebuie prea multă bătaie de cap să inițiezi o astfel de acțiune. Proiectul aparține Bibliotecii Județene Cluj, iar reprezentanții instituției speră ca rafturile pe patru roți să îi convingă pe copii să citească. Vorba aceea: dacă elevii nu merg la bibliotecă, atunci vin cărțile la ei, biblioteca mobilă colindând județul în lung și în lat. Astfel, în timpul vacanței de vară, elevii pot alege din peste 25.000 de cărți. Biblioteca mobilă arată exact ca una obișnuită. Are rafturi, foarte multe cărți și avantajul că poate ajunge la toți cei care vor să citească. Elevii vor înapoia cărțile împrumutate peste două luni. Până atunci, biblioteca mobilă va străbate zi de zi aproape 80 de comune din județ. Contactată pentru a-i supune atenției această deosebită inițiativă, directoarea Bibliotecii Județene „I.N. Roman” din Constanța, Liliana Lazia, ne-a declarat că nu îi este străină ideea. „Este o formulă mai veche, pe care ne-am dori și noi s-o implementăm la Constanța, poate cu sprijinul autorităților, care să ne poată oferi un mijloc de transport ușor adaptabil acestui scop”. De menționat că în județul Constanța există 57 de filiale ale Bibliotecii județene.