Cu bălăriile sub nas şi cu mâinile-n sân! Tot aşteptăm ca altcineva să ne rezolve problemele...

Mai usor cu spiritul civic

Ah! Am uitat sa mentionez. Domnule Sorin,as putea sa dezbat orice problema mentionata de dvoastra cat e ziua de lunga,ma duce capul departe. Da,si am terminat 8 clase la scoala 22, asta cu "buruieni". Astea sunt probleme existentiale? Focar de infectie? Au bai mai scumpe pentru prescolarii din 22 decat aveti dvoastra in casa. Copiii nu au voie sa mearga prin iarba,dupa regulamentul scolii vechi de ani de zile. Si nu au voie nici in curtea din fata unde s a gasit "pisica". Nu intra in contact => nu este focar de infectie. este un pericol minuscul cu care nu intra nimeni in contact,ce atata drama? Astea sunt probleme? De ce nu scrieti despre copiii omorati din satucele arabe? Acolo nu mai e focar de infectie si nu mai e pericol? De ce nu scrieti despre politicienii nostrii care se bat cu politistii de la frontiera? Sunt subiecte prea mari pentru dvoastra? Cred si eu,daca alegeti sa denumiti "balarii" buruienile si ierburile din curte... balarii le zice doar bunica mea de la tara care a terminat 8 clase...haideti sa fim realisti si sa aducem la suprafata probleme reale,nu ca e iarba netunsa in curtea scolii! Haha. Ma amuzati cu limitarea dvoasta. O seara buna!