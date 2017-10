"Cu bagajul la uşa şcolii nu-i putem pune!" Când şi cum pot fi mutaţi elevii problemă

"Cu bagajul la ușa școlii nu-i putem pune!" Când și cum pot fi mutați elevii problemă

Nu există unitate de învățământ constănțeană care să nu se confrunte cu solicitări colective din partea părinților nemulțumiți de atitudinea din timpul orelor de clasă a unor copiii scăpați de sub controlul parental, cu grave deviații de comportament. Recent, am aflat povestea unui elev care, diagnosticat cu ADHD, era docil în clasă atâta timp cât tatăl era plecat în voiaj, iar mama se ocupa intens de el. În momentul în care tatăl revenea acasă, situația se schimba la 180 de grade, copilul era scăpat de sub control, mama temându-se să nu afle soțul de diagnostic și să hotărască să divorțeze. Povești de acest gen există poate cu sutele și fiecare are în spate motive dintre cele uimitoare.„Abia pe la litera f propunem mutarea în altă clasă!“Am încercat să aflăm de la directorii câtorva unități de învățământ constănțene ce pârghii li se oferă pentru a soluționa solicitările părinților ajunși la exasperare, în urma celor aflate acasă de la propriii copii.Prof. Luminița Radu, directorul Școlii nr. 10 „Mihail Koiciu”, ne-a relatat povestea „de succes” a unui elev din clasa pregătitoare. „Un copil, de altfel foarte inteligent, care se plictisea și ieșea din bancă în timpul orelor, se plimba prin clasă. Cu acordul părinților săi a fost mutat de la B la A și colegii lui au avut surpriza să-l aplaude printre câștigătorii concursului «Mlădițe dobrogene». N-a fost ușor nici pentru învățătoarea care l-a preluat, dar care l-a implicat în treburile clasei, i-a dat sarcini suplimentare. Recunosc că avem cazuri și le ducem cu greu, dar noi încercăm să aflăm cauzele pentru care se ajunge la această situație, vorbim cu părinții, îi îndrumăm spre consiliere psihologică. Pe de altă parte și noi, profesorii, încercăm să intervenim asupra modului cum predăm. În niciun caz nu-i putem spune «ia-ți bagajul și pleacă din școală!» Și colegii au partea lor de vină, pentru că în cele mai multe cazuri acești copii sunt luați drept bufoni și întărâtați”, a mai adăugat prof. Radu.Pe de altă parte, prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii nr. 39 „Nicolae Tonitza”, ne declara că a avut un caz în care mămica a solicitat să-i fie mutat copilul, pentru că se înhăitase cu alți trei colegi și devenise de nerecunoscut. „După mutare, dar și cu sprijinul psihologului școlar, elevul a devenit de nerecunoscut. Din păcate, prea mulți părinți nu fac distincție între psiholog și psihiatru și refuză ajutorul oferit”, a spus directorul. Adăugând că au existat și cazuri, mai ales la nivel gimnazial, când părinții au preferat să-și mute copilul într-o altă școală de teama de a nu i se scade nota la purtare.Prof. Corina Teodorov, directorul Școlii nr. 24 „Ion Jalea”, afirma că au existat și cazuri în care în urma presiunilor exercitate de părinții din clasă, aparținătorii au decis să-l mute la altă școală, iar copilul a suferit atât de mult după vechii colegi încât a fost necesară mutarea lui înapoi. Cât despre pârghiile pe care le oferă Regulamentul de funcționare al școlii… „abia pe la litera f se permite mutarea în altă clasă, iar la litera g mutarea în altă școală”, a mai adăugat directorul Școlii nr. 24.„Recomand părinților să apeleze la psihologi“Cu o experiență vastă în relația cu copiii și problemele lor, psihologul școlar Maria Moga declară că factorii care îl pot determina pe copil să aibă comportamente deranjante sunt multipli. „E bine să fie trimis la psiholog și împreună căutăm factorii perturbatori și am avut rezultate chiar și în două-trei ședințe. Strategia este individualizată atât pe elev, cât și pe comportament și de aceea recomand părinților și profesorilor să nu se teamă să apeleze la psiholog. Cea mai importantă este colaborarea cu părinții, deoarece la cabinet noi petrecem doar câteva ore, în schimb familia este cea care sedimentează valorile”, a mai spus prof. Moga.