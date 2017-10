Criza imigranţilor. Sirieni plasaţi în căminele şcolare constănţene?

3

Mai avem oameni sau doar umanoizi?

Romanii nu se inteleg intre ei, parinti si copii se omoara si se violeaza,conducatorii fac legi impotriva poporului si protejeaza infractorii. Incultura si meltenismul sunt promovate cu persuasiune in toate mediile,rautatea a devenit normal iar bunul simt este condamnat sau luat la misto'. Romanii care nu au apucat sa fuga de mizeria din tara,sufera in tacere,de frica aproapelui. Cum sa fie tara asta o gazda pentru nenorocitii care fug de moarte? Sirienii de fapt nu vor deloc in Romania,nici romanii nu mai vor,dar sunt siliti sa accepte compromisuri. Ei au o alta cultura,sunt educati si nu sor sa traiasca in stilul impus de islamistii radicali sau macar moderati. Incultii nu inteleg asta pentru ca in afara de manele, ,,vedete'' si propaganda bisiforma nu au altceva in capatanile alea tembele si rele. Aceiasi prostovani au in schimb pretentia sa fie considerati oameni in caz de ,, Doamne fereste'', o situatie similara.