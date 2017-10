Criterii de performanţă pentru profesori? "Sunt absurde!"

1

CRITERII

Care doctorate? Acelea plagiate? Iar comisii si hartii? Dar munca la catedra o vede cineva? Progresul unui copil careia i s-a deschis orizontul, sau un copil cu CES pe care ai reusit sa-l integrezi cu succes si sa fie sprijinit de colectiv, sau cand ai rezultate deosebite cu mijloace minime, cine vede? Performanta trebuie sa se masoare in raport cu rezultatul muncii la catedra, adica in raport cu rezultatele elevilor, tinanad cont de nivelul de la care s-a pornit si la care s-a ajuns. Performanta nu se masoara in hartii care sa demonstreze pregatirea! Acelea demonstreaza o preocupare pentru formare continua, dar care formare trebuie sa produca efecte in activitatea didactica, in rezultate mai bune cu elevii, in lectii mai placute, in atragerea elevilor spre scoala, caci altfel hartiile devin frunza de tocat la caini!