CRISTI PUIU participă la Trieste Film Festival cu un lungmetraj şi două scurtmetraje româneşti

CRISTI PUIU participă la Trieste Film Festival cu un lungmetraj și două scurtmetraje românești

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorii Cristi Puiu și Vitalij Manskij sunt invitați de onoare ai Trieste Film Festival, care va avea loc în perioada 20 - 29 ianuarie, unde un lungmetraj și două scurtmetraje românești vor fi în competiție.Manskij revine la festival, după un an de la câștigarea premiului pentru cel mai bun documentar, cu "Under the Sun". Pentru a marca întoarcerea cineastului, festivalul a pregătit un omagiu - 8 filme ale sale vor fi proiectate în cele zece zile.Cristi Puiu a fost prezent pentru prima dată la Trieste în 2006, cu "Moartea domnului Lăzărescu"."După 11 ani, el ajunge ca autor consacrat și, pe lângă un masterclass, va prezenta și cel mai recent film al său, «Sieranevada»", se arată pe site-ul evenimentului.Festivalul va fi deschis cu filmul "The Teacher", de Jan Hűebejk, iar în închidere va fi proiectat cel mai nou lungmetraj al lui Emir Kusturica, "On the Milky Road".