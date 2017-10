Creştinii ortodocşi cinstesc Întâmpinarea Domnului

Sâmbătă,

Creștinii ortodocși cinstesc Întâmpinarea Domnului

În fiecare an, pe 2 februarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește praznicul Întâmpinării Domnului, în amintirea împlinirii, de către Sfânta Fecioara Maria și a dreptului Iosif, a două porunci ale Legii lui Moise: slujba curățirii unei femei la 40 de zile de la naștere și ceremonia închinării primului născut de parte bărbătească lui Dumnezeu (Lc. 2, 22-23). Legea veche prevedea că orice femeie, la 40 de zile de la naștere, să se înfățișeze la templu și să aducă jertfa de ispășire - o pereche de turturele - ca să fie curată și ca toți primii născuți ei israilitenilor de parte bărbătească să fie închinați Domnului, în semn de aducere aminte de eliberarea din robia Egiptului. Așadar, Pruncul Iisus, născut la 25 decembrie, acum, la 40 de zile de la naștere, este înfățișat Domnului (2 februarie) la templu. Dar Iisus nu era un oarecare fiu de israilitean, ci era, în același timp, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Sfântul Pavel îl numește „Mai întâi născut decât toată făptura” (Col. 1, 15), deci căpetenia tuturor oamenilor. Jertfa Sa avea caracterul unei ispășiri în numele întregii omeniri. Ea începea acum, în templul din Ierusalim, și se desăvârșea pe Golgota, când Fiul lui Dumnezeu va suferi moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. La catolici, sărbătoarea este plasată între praznicele Mariei și este numită Curățirea Sfintei Marii. Sărbătoarea este consemnată în jurnalul de călătorie la Ierusalim al pelerinei Egeria (382-384), în sec. al IV-lea, generalizarea în răsărit fiind făcută în sec. al VI-lea. La Roma, este introdusă la sfârșitul secolului al V-lea (494). Bătrânul Simeon și proorocita Ana recunosc în pruncul Iisus, adus la templu, pe Mesia. Biserica Ortodoxă a păstrat în cultul ei o ceremonie asemănătoare: la 40 de zile după naștere, mama creștină își duce pruncul la biserică. Preotul iese în pridvorul sfântului lăcaș și, după binecuvântare, citește rugăciunile de curățire. Apoi, ia pruncul în brațe, intră în biserică și-l închină la sfintele icoane. Tradiții populare Sărbătoarea este numită popular Stretenia. Se spune că, în această zi, se află vremea de peste an. Dacă e cald, e bine, dar mai ales dacă ursul își strică bârlogul e semn bun, de primăvară timpurie. Femeile au grijă să nu arunce în bătătură cărbuni aprinși, pentru că măresc fertilitatea lupoaicelor. Se spune că dacă o lupoaică înghite un cărbune aprins rămâne grea. Tot la această dată, se sărbătorește și ziua Ursului, pentru ca fiara să nu atace vitele peste an.