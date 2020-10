Creşte numărul de posturi, în învăţământul preuniversitar

„Am decis, săptămâna aceasta, în cadrul şedinţei de Guvern, să iniţiez o hotărâre de Guvern, prin care să măresc numărul de posturi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. Deja am avut o astfel de iniţiativă prin care am suplimentat cu 500 de posturi, iar acum, săptămâna aceasta, voi suplimenta cu încă 750 de posturi. Am făcut o analiză la nivelul sistemului şi în felul acesta voi iniţia această hotărâre de Guvern”, a transmis ministrul Educaţiei.





Chiar de Ziua Educaţiei, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat că a decis suplimentarea numărului de posturi în învăţământul preuniversitar. Măsura ar trebui să vină în sprijinul unităţilor de învăţământ, în contextul îmbolnăvirilor de Covid-19 în rândul personalului din şcoli şi în rândul cadrelor didactice.