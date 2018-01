Credincioşii ortodocşi se pregătesc de Bobotează. 150.000 de sticle, pregătite cu agheasmă

Credincioșii ortodocși se pregătesc de Bobotează. 150.000 de sticle, pregătite cu agheasmă

Biserica Ortodoxă sărbătorește peste numai două zile, Boboteaza sau Botezul lui Iisus Hristos. Astfel, creștinii ortodocși vor prăznui sâmbătă, 6 ianuarie, Botezul Domnului, prilej pentru constănțeni de a fi prezenți, la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de către Ierarhul Tomisului la Catedrala Arhiepiscopală.După slujbă, potrivit obiceiului, clerul și cele câteva mii de credincioși prezenți la eveniment vor pleca în procesiune spre faleza Cazinoului, loc în care va fi oficiată slujba de sfințire a apelor, iar Înalt Preasfinția Sa Teodosie va sfinți apa din butoaiele de lemn aflate în care trase de boi și de măgari, apă care va ajunge și la cei bolnavi și aflați în suferință.Se pare că Boboteaza din acest an va fi fără ger dar, ca de obicei, cu apă multă.„Vrem ca această sărbătoare s-o pregătim așa cum se cuvine. Ne-am pregătit cu 150.000 de sticle de agheasmă. Acum, acestea sunt etichetate, iar vineri, 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, vom începe slujba la ora 5.00, urmând ca la 7.00 să fim în pridvorul catedralei să sfințim butoaiele cu agheasmă. Anul acesta, sunt pe drum alte patru butoaie, care sunt mai mari decât toate celelalte pe care le avem la acest moment. În acest fel, vom putea sfinți apa o singură dată, pentru tot ce se va îmbutelia. Și în 2018 vom avea tradiționalul mers cu carele, cu butoaiele, care trase de boi și măgari, ca să sfințim și în această zi apa la malul mării, lângă Cazino, unde se va afla și crucea cu sticlele care vor fi duse vineri. Din acest loc vor primi credincioșii sticlele pentru acasă. De asemenea, carele cu boi vor duce agheasma și în oraș, acestea vor putea fi întâmpinate de credincioși pe drum. Astfel, sărbătoarea aceasta cosmică, atât de bogată în daruri, atât de așteptată sperăm să ne aducă un început de an plin de lumină și de bucurie sfântă, care să ne țină până la sfârșitul anului. Boboteaza să vă fie o zi plină de lumină, de credință, înțelepciune și să rămânem pentru tot anul tari în credință și întotdeauna iertători și iubitori de Dumnezeu și de semenii noștri”, a declarat ieri, ÎPS Teodosie, în cadrul unei conferințe de presă.Potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei, preotul Eugen Tănăsescu, Agheasma Mare se folosește din Ajun (5 ianuarie), până la Odovania Praznicului Botezului Domnului (14 ianuarie inclusiv). Aceasta se bea pe nemâncate, înainte de anafură.v v vÎn popor se spune că în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) se deschid cerurile. Mai mult decât atât, în unele zone, copiii pleacă la colindat, purtând clopoței și tălăngi, alături de vâsc, brad și busuioc atârnat de marginea căciulilor.O altă tradiție spune că nu trebuie să aruncăm gunoiul de Bobotează, ca să nu ne aruncăm norocul. Totodată, se mai crede că cei ce vor vedea un cal alb în ziua de Bobotează vor fi norocoși tot anul. Pentru fetele nemăritate, dacă acestea văd un cal alb de Bobotează, este sigur că ele se vor căsători.