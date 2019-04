"Cred că toţi părinţii ar vrea o lege cu modificări zero măcar o generaţie!"

Mania "reformelor" din învățământ

"Cred că toți părinții ar vrea o lege cu modificări zero măcar o generație!"

Sistemul de învățământ este pe cale de a fi schimbat. Din nou… Reforma propusă de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, nu se mai numește așa. Oricum, termenul și-a pierdut conotațiile, fiind folosit de prea multe ori în ultimii 30 de ani.I se spune acum pompos: viziunea sistemică „Educația ne unește“ - „Viziune asupra viitorului educației în România“.Proiectul face deja înconjurul unităților de învățământ, iar după vacanță, va fi subiectul unor dezbateri publice la nivelul tuturor școlilor, grădinițelor etc. Documentul a fost elaborat exclusiv de către reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, dar, din punctul de vedere al sindicatelor din învățământ, conține numeroase lacune.„În ultimii 30 de ani, am avut 25 de miniștri ai Educației. Unii dintre ei au avut mai multe mandate. Media unui ministru în fotoliu este de 14 luni. Am avut câteva legi ale Educației Naționale și, pentru că le-am făcut în grabă și pentru că unii dintre colegii noștri deveniți miniștri au făcut o obsesie din a-și lega numele de o lege a Educației, au avut nevoie de modificări. Dacă vă aduceți aminte, prima lege de după 1989, legea din 1995 a lui Andrei Marga, a suferit nu mai puțin de 61 de modificări. Legea ultimă, care ar fi trebuit să fie acea numita lege de nota 10, cred că a depășit numărul respectiv”, a declarat președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, prof. Mitică Iosif.Acesta consideră că subfinanțarea cronică și lipsa de predictibilitate a sistemului de învățământ sunt principalele probleme ale Educației din România.„Cred că toți părinții din țara noastră ar vrea să fie elaborată o lege a Educației Naționale care să fie respectată cu modificări zero, măcar un ciclu de învățământ. Eu vreau să știu copilul meu când și cum va merge la grădiniță. Vreau să știu cum și când va trece de la școala gimnazială la liceu. Vreau să știu cum va fi evaluat, cum va da bacalaureatul. Cred că acest document ridică mai multe semne de întrebare decât lămuriri”, este de părere liderul de sindicat.„O mie dintre problemele din școli sunt din cauza subfinanțării!“Acesta a mai subliniat faptul că, pe lângă principiile trecute, în noua viziune să fie menționat și respectul față de statutul cadrului didactic.„Plecând de la acest așa-zis interes superior al elevului, plecând de la faptul că sistemul public de educație este un sistem care este pus în slujba societății, am ajuns în situația în care elevii și părinții au păreri care ne sunt impuse chiar și în domeniul profesional. Or, eu, dacă chem în casă un electrician, nu am să-i spun niciodată cum să facă legăturile. Nu am să-i spun decât ce vreau eu, iar el o să îmi explice ce se poate și cum se poate. Am fost personal de față când doi părinți, soț și soție, care nu aveau nicio legătură cu sistemul de învățământ, îi explicau, aproape îi impuneau, pe hol, în timpul pauzei, unei învățătoare, colega mea, cum să predea ora de matematică, ce să facă, câte exerciții. Așa ceva, din punctul meu de vedere, este inadmisibil”, a adăugat prof. Mitică Iosif.Președintele SLSIP a făcut referire și la principiul referitor la învățământul gratuit și obligatoriu, de la 3 la 18 ani.„Conform Constituției, învățământul României este gratuit, dar haideți să nu ne facem că nu știm care sunt costurile ascunse ale așa numitului învățământ gratuit pe care eu, ca părinte, și mulți alți părinți sau bunici l-au suportat și îl suportă pentru că statul, din păcate, nu este forțat să facă ceea ce trebuie. Știți că în legea Educației Naționale avem un articol în care este prevăzut clar: 6% din produsul intern brut pentru Educație. Suntem în anul 2019, iar acest articol nu este respectat. O mie dintre problemele care sunt în școli și pe care le avem ca angajați ai acestui sistem pleacă de la faptul că Educației nu îi sunt alocați banii care ar trebui să-i fie alocați”, a concluzionat liderul de sindicat.