„Crăciun vienez“ - o molipsitoare stare de bine

Vă aduceți aminte de concertele de Anul Nou de la Viena, care ne încântau chiar și pe sticla alb-negru a televizoarelor de altădată? Marți seară, la Constanța, am avut parte de un Crăciun vienez susținut de o orchestră din Praga. Deși afișele care au împânzit orașul anunțau prezența, la Constanța, a Johann Strauss Ensemble, am avut parte de o viariantă mai mică a orchestrei, și anume membrii grupului cameral „Metropolitan”, parte componentă a Orchestrei simfonice a Radiodifuziunii din Praga, cei ai trupei de balet „Strauss”, alături de trei soliști - Lenane de Montiel, Liuba Vaillant și Peter Reimer. Mulți dintre cei prezenți în sală și-au adus aminte, poate, de balurile din tinerețe, într-un decor sugestiv pentru titlul spectacolului - „Crăciun vienez”. Alții poate au savurat fiecare moment al spectacolului datorită liniei sale romantice, transmițând o molipsitoare stare de bine. Balerinii mi s-au părut în vârstă, dar, de ce să nu recunosc că mi-a fost dor să văd pe scena Casei de cultură un spectacol cu balet, gândindu-mă la scena îngustă și sărăcăcioasă pusă la dispoziția balerinilor noștri, în fosta sală de sport a Liceului „Mircea”. Ce ironie a sorții, au venit paraghezii să danseze pe scena mare, scenă care i-a consacrat pe ai noștri, deși tehnica Oleg Danovski, la capito-lul vals, este mult mai ridicată decât cea din Praga. Însă, per ansamblu, orchestra, soliștii și baletul, cu un puternic farmec și un romantic sentimentalism, au dezlănțuit pe scenă o adevărată beție a valsului. Strauss rămâne nemuritor și te face ca, în drum spre casă, să îi fredonezi buimac acordurile, indiferent cine le interpretează.