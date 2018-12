"Crăciun callatian" la Mangalia

Elevii, părinții și profesorii din familia Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia au colindat împreună, zilele acestea, pentru a vesti cu mare bucurie Nașterea Domnului, pentru a păstra vii datinile, tradițiile și obiceiurile românești și pentru a da startul Sărbătorilor de Iarnă de Poveste ale anului 2018.Momentele artistice susținute de elevii talentați ai instituției de învățământ au insuflat tuturor celor prezenți bucuria Crăciunului. Programul Serbării de Crăciun din acest an a fost coordonat de directorul liceului, prof. Corina Mihalache, și a cuprins colinde interpretate de elevii clasei a VI-a A, coordonați de prof. Cristian Hariton și prof. Carmen Andrei, datini și obiceiuri românești, precum Ciuleandra, Călușarii, Capra, Ursul, sub coordonarea prof. Carmen Andrei și elevului Damian Sava, dansuri populare românești sub coordonarea prof. Slagiana Vesici, cântece populare, dansuri moderne și balet, cântece la pian etc.