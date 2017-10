Cronică de spectacol

Cotimanis, „Ultimul Don Juan“

Joi seară, constănțenii s-au bucurat de prezența lui Constantin Cotimanis, în rolul lui Barney Daycash, direct pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. Îndrăgitul actor Constantin Cotimanis, așa cum ne-a obișnuit de-o viață, a făcut senzație pe scenă. Interpretarea lui unică, fără de greș, gesturile și minuțiozitatea cu care și-a „etalat” prestația actoricească, ne-au făcut să stăm cu sufletul la gură, cuminți, pe scaunele din sala de spectacol. „Ultimul Don Juan” prezintă povestea unui așa-zis macho, care se decide, într-o doară, că viața lui nu este destul de palpitantă, îi lipsește sarea și piperul. În ciuda faptului că deține o afacere de succes, un restaurant, are o nevastă frumoasă și inteligentă, are copii și casă, viața lui Barney este fără sens, în opinia lui. Pentru a vedea cum trăiesc oamenii din jurul lui, pentru a-și satisface curiozitățile adulterine și pentru a începe să trăiască o viață plină de fericire, acesta decide să folosească apartamentul mamei lui drept casă de „amor” împreună cu amantele lui. Barney o invită la el pe Alana, o tânără doamnă sofisticată și matură, trecută prin viață, care este și ea, la rându-i, căsătorită. Întâlnirea are să devină un eșec total, deoarece amorezul nostru în căutare de pasiune se dovedește a fi un pudic ce se înroșește la auzul oricărei fraze cu ușoare conotații sexuale. Alana a venit în casa amorezului cu scopul de a avea parte de „acțiune”, însă, după lungi insistențe în care n-a primit nimic, aceasta pleacă în grabă, rămânând cu un gust amar. După tot eșecul prin care a trecut, Barney se decide să mai încerce o dată această experien-ță, însă de această dată, cu o altă tânără. Același decor, casa mamei sale, însă acum, personajul nostru principal vine cu o altă atitudine, de „băiețaș de cartier”, să-i spunem așa. În scenă, apare o tânără domnișoară frumoasă, sclipitoare, însă cu un trecut și probabil și un viitor, de îți vine să o iei la fugă. Nesăbuita Bobbi este o persoană care a jucat în mai multe producții porno și care pretinde totuși că este o mare actriță. Deși Barney este decis să își schimbe atitudinea rușinoasă, cade într-o extremă destul de tumultoasă, căreia nu-i poate face față. Aspiranta actriță pretinde că medicul ei i-a recomandat să fumeze iarbă, și își etalează grațios, pe masa amorezului, un pachet de țigări cu conținut etnobotanic. La insistențele ei, Barney ajunge să fumeze și el iarbă, speranța amorezului de a atinge fericirea transformându-se din nou într-un total fiasco. În măsura în care cele două întâlniri sunt mai mult decât un dezastru, Barney se decide să mai încerce încă o dată, pentru ultima oară.O primim în scenă acum pe Jeanette, cea mai bună prietenă a soției lui Barney. O doamnă sofisticată, inteligentă, însă foarte deprimată. Întregile lor conversații ajung să se învârtă în jurul unor dileme existențiale. Janette este deprimată că îi face rău soției lui Barney, dar și că soțul ei o înșeală, amețindu-l definitiv pe amorezul nostru, ba mai mult, aducându-l într-o stare depresivă prin care rar îți este dat să treci.Ultimul Don Juan ajunge să ia atitudine, reușind, prin adoptarea unui comportament ușor violent, să o convingă pe Janette că viața este frumoasă, și că există foarte multe persoane cinstite care o pot ajuta.În final, ajung să nu consume nicicum o relație sexuală, însă Barney realizează că, de fapt, nu-i lipsește nimic, iar viața lui trebuie continuată în același ritm. Jocul actoricesc de mare rafinament scenic a fost „digerat” cu mare plăcere de public, care nu s-a oprit din aplauze preț de zece minute.