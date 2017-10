Costineşti, din nou gazdă pentru Gala Hop. Sub semnul întâlnirii generaţiilor

Costinești, din nou gazdă pentru Gala Hop. Sub semnul întâlnirii generațiilor

Dincolo de emoțiile concursului, Gala HOP este și un spațiu de întâlnire teatrală între foștii și actualii concurenți, între tinerii actori și maeștri ai scenei românești.Serile, participanții se vor întâlni cu creații teatrale de excepție invitate la Gala HOP, în distribuția cărora evoluează foști concurenți sau laureați ai edițiilor precedente.„Bonus Hop Shop” și „Nebun pentru această lume”, producțiile participanților din acest an la Gală întregesc seria de spectacole.În ultima seară, înainte de gala de premiere, îi vor bucura cu prezența lor pe tinerii concurenți Ion Caramitru și Aurelian-Octav Popa cu spectacolul „Dor de Eminescu”.În seara primei zile a competiției, luni, 5 septembrie, Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea, instituție care culege aproape în fiecare an tinere talente de la Gala HOP, vine cu o producție a anului 2014, spectacol care a luat premii la mai toate festivalurile la care a fost invitat și, pe care critica de specialitate îl denumește „spectacol bijuterie”: „Ești un animal, Viskovitz!”, după Alessandro Boffa, adaptarea scenică și regia: Tudor Lucanu.Ilona Brezoianu a venit la Gala HOP în 2013, a obținut Premiul Timică, și apoi a intrat în frumoasa aventură „Hai iu iu nu Hi you, you”, spectacol dedicat memoriei Mariei Tănase, un concept de Radu Afrim, pe muzica lui Vlaicu Golcea. Cu one-woman show-ul „Fata din curcubeu”, textul și regia Lia Bugnar, spectacol cu care vine anul acesta la Gala HOP în afara con-cursului, Ilona Brezoianu a câștigat marele premiu (ex aequo cu Ofelia Popii) la Festivalul Internațional al Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru” Bacău, 2016 și, acum câteva zile, Premiul pentru Cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Teatru Independent UNDERCLOUD. Spectacolul este programat marți, 6 septembrie, de la ora 21,30.În ultima seară de Gală HOP, joi, 8 septembrie, de la ora 18, înainte de momentul dezvăluirii premiilor, Ion Caramitru va fi alături de Aurelian-Octav Popa într-un recital extraordinar - „Dor de Eminescu”. Un eveniment din a cărei prospețime cu siguranță va împrumuta și tânăra generație de actori.