Corvoada elevului "corporatist". Reclamaţii şi experimente

Corvoada elevului "corporatist". Reclamații și experimente

„Ceea ce se întâmplă este că vacanțele de vară se transformă într-un fel de competiție, de concurs - câte sute sau mii de probleme să rezolvăm”, declara, recent, ministrul Mircea Dumitru, adăugând că numărul de ore va fi diferențiat, însă profesorii trebuie să se gândească la limita de tolerabilitate a temelor.„Pentru învățământul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie să îl petreacă acasă ca să facă temele, care nu trebuie să depășească o oră. Pentru învățământul gimnazial, crește gradul la două ore. Pentru liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare. Asta este o obligație pe care trebuie să o coreleze fiecare dascăl, fiecare profesor, fiecare educator cu ceea ce gândește că este cuantumul de rezolvare a unei probleme sau sarcini sau a unei teme. Trebuie să ia în calcul faptul că este un prag, o limită de tolerabilitate pentru un elev care se află la o vârstă foarte fragedă și care nu poate, nu are capacitatea psihologică și biologică să se concentreze intelectual asupra unei astfel de sarcini după ce a stat un număr foarte mare de ore la școală”, a susținut demnitarul.Mircea Dumitru a precizat că acest lucru nu înseamnă că elevilor li se interzice să lucreze mai mult dacă ei vor acest lucru.În urmă cu o lună, corpul profesoral de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” decidea să fie pionierul unui experiment, intitulat „Perioada fără teme”.Astăzi, este programată o ședință cu profesorii acestei instituții, pentru a se evalua modul cum au înțeles elevii să trateze o astfel de… libertate.„Colegii mei întrebau cum s-ar putea cuantifica timpul petrecut acasă cu temele și le-am reamintit că, atunci când elaborăm subiecte pentru teste, examene, teze trebuie să avem în vedere un număr de ore alocat. Așadar, trebuie gândite exercițiile în așa fel încât copilul să acopere acea temă cu timpul alocat. Nu văd de ce un profesor își poate pune o astfel de problemă!”, declara prof. Nicoleta Bercaru (catedra limba română), directorul școlii-pilot.Revenind la experiment, același director declara că deja au fost trase concluziile la română și la matematică, dar și la învățământul primar.„Nu am vorbit cu colegii de la fizică și chimie, ei fiind cei care solicitau mai multe ore. Feed-back-ul este pozitiv, dar există și câțiva părinți nemulțumiți. Culmea este că am avut și la minister o reclamație din partea unui părinte. Nouă, profesorilor, ne-a fost destul de greu să ne schimbăm și aveam tendința la finalul orelor să spunem TEMĂ! Trebuie să ne adaptăm viitorului și noilor generații de copii, care evoluează altfel decât noi. Doamna psiholog a aplicat un chestionar de satisfacție și astăzi avem rezultatele.La mine la oră, cine a lucrat suplimentar a primit puncte, după care, pentru felul în care a lucrat, am pus notă. Și au venit de fiecare dată aceeași copii interesați, din aceleași familii. Psihologia este aceeași, degeaba încercăm noi să căutăm nod în papură”, a conchis prof. Bercaru.De câțiva ani, se vorbește despre elevul „corporatist”, acel copil care și-a ajuns părinții, pe un alt segment, evident, dar tot orar, cu „serviciul” său de prestator de… învățare. Faimosul Facebook este plin de calcule ale părinților cu orele petrecute de copilul său peste cele cinci sau șase ore din bancă, la școală. Finalul este impresionant și incomparabil cu statutul de elev din alte țări, cu care tot dorim să ne comparăm… degeaba. Și nu limitarea temelor pentru acasă va aduce așteptatele beneficii, ci aerisirea programei școlare, care sufocă deopotrivă profesorul și elevul.