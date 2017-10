Corpul Păcii, faţă-n faţă cu profesorii constănţeni de limbă engleză

Corpul Păcii, față-n față cu profesorii constănțeni de limbă engleză

Miercuri, 30 Ianuarie 2013.

Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Centrul „American Corner” din cadrul Bibliotecii Universitare și Corpul Păcii România organizează joi, 31 ianuarie, începând cu ora 11.30 și la ora 13 două ateliere de prezentare a resurselor adunate de Corpul Păcii de-a lungul celor 22 de ani de activitate în România. Sesiunea, adresată în principal profesorilor de limba engleză de liceu și de școală generală, va oferi informații despre tipurile de resurse pe care organizația le pune la dispoziția celor interesați și va exemplifica metode de predare prezentate de un voluntar american.Astfel, începând cu ora 11.30, profesorii de limba engleză de școală generală sunt invitați să participe la acțiunea „Hooking early learners on English”, prezentată de Kristi St. Amant, Voluntar Peace Corps, profesor de limba engleză la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.La ora 13, profesorii de limba engleză de liceu pot participa la prezentarea intitulată „Write it right - in your own words. Plagiarism: What it is and how to avoid it by citing your sources”. Prezentarea va fi făcută de James Holman, Voluntar Peace Corps, profesor de limba engleză la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.Evenimentul va avea loc la Centrul de Informare și Resurse „American Corner” din Constanța, în incinta Bibliotecii „Ovidius”, B-dul Mamaia, Nr. 126, etajul 1. Pentru participare, cei interesați pot trimite un e-mail de confirmare la adresa rodica_toma2006@yahoo.com. Toți profesorii vor primi certificate de participare.Atelierul de resurse face parte din proiectul „Leave a Peace Behind” ce vizează instituționalizarea resurselor Corpului Păcii și schimbul de bune practici dintre Voluntarii americani și potențialii beneficiari locali. Proiectul se va desfășura la nivel național în perioada septembrie 2012 ž #d iunie 2013.Corpul Păcii România este o agenție guvernamentală americană înființată în anul 1961 la inițiativa președintelui John F. Kennedy, care trimite voluntari americani în toată lumea în programe de asistență tehnică și schimb intercultural. În baza acordului inter-guvernamental, agenția americană funcționează în România din anul 1992. Misiunea Corpului Păcii în România se va încheia în vara anului 2013. Pentru mai multe detalii referitoare la activitatea agenției accesați site-ul http://romania.peacecorps.gov/