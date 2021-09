Cornel Panait: „UMC este pregătită să le ofere cele mai bune condiții de pregătire studenţilor”

În actualul context al globalizării de transport maritim al internaționalizării echipajelor și standardizării limbajului de comunicare la bordul navelor, pe piața internațională a forței de muncă este o competiție acerbă. În consecință, standardele de educare teoretică și practică trebuie permanent corelate cu noile tehnologii și echipamente, cu nevoile angajatorilor și cu reglementările internaționale. Universitatea Maritimă din Constanța pregătește forță de muncă pentru activitatea de transport maritim și domenii conexe.Drept urmare, despre educație și pregătire în domeniul maritim a vorbit, în cadrul unei emisiuni televizate, președintele Senatului Universității Maritime din Constanța, Cornel Panait.Printre altele, acesta a spus că instituția pe care o reprezintă îi așteaptă cu brațele deschise pe noii studenți deoarece întotdeauna la început de an universitar speranţele UMC sunt deosebit de multe şi ambiţioase. În consecință, Cornel Panait, președintele senatului UMC, a vorbit despre ce face instituția pentru ca studenții să fie cât mai performanți.„Noi vrem ca prin materializarea unor iniţiative pe care le avem la momentul de faţă, să generăm un climat mai bun de activitate, de colaborare, de cooperare între studenţi şi profesori în aşa fel încât să fim un colectiv care, efectiv, este în consens pentru o evoluţie care să fie luată în calcul. Universitatea este pregătită să le ofere cele mai bune condiții de pregătire. Are profesori excelenți, laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație, dar și programe prin care se asigură că absolvenții au cele mai bune șanse pentru accederea pe piața forței de muncă. Concret, universitatea noastră are la momentul de față – și putem dovedi – un grad de angajabilitate mai mare de 75% în domeniul pentru care tinerii noștri s-au pregătit. După părerea mea, este un grad la nivelul cel mai înalt din tot mediul universitar din România”, a explicat Cornel Panait.În plus, el a adăugat că studenții beneficiază de cele mai noi tehnologii din domeniul maritim, iar condițiile de predare au fost adaptate cu succes noilor cerințe impuse de pandemia de Coronavirus.