Cornel Panait ia apărarea rectorului UMC, Violeta Ciucur

Scandalul iscat în urma publicării listei universitarilor care au girat lucrări scrise de persoane private de libertate, cu interesul de a-și reduce pedeapsa pe care o au de executat, este departe de a cunoaște liniștea. Din păcate, și în Constanța sunt nume de profesori de la universitățile „Ovidius” și UMC a căror semnătură se regăsește între coperțile lucrărilor anumitor deținuți „cu rang”.Nu mai departe, ieri, la solicitarea Se-natului Universității Maritime din Con-stanța, s-a întrunit comisia de etică pentru a analiza implicarea prof. Mariana Panaitescu și prof. Viorel Panaitescu, în recomandarea unor lucrări.Nefiind membru în comisia de etică a UMC, prof. univ. dr. Cornel Panait, prorector, a acceptat ieri să explice firul „evenimentelor”. „Când s-a propus întâlnirea comisiei de etică, s-a ținut cont de opinia ministrului Adrian Curaj, care a spus că o asemenea acțiune reprezintă cumva o palmă dată pe obrazul învățământului superior din România. Noi am încercat să căutăm explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în universitate. Pe de o parte s-au emis niște recomandări pentru ca anumite persoane să fie acceptate în categoria celor care pot scrie lucrări științifice, dar s-au emis ulterior, de către doi dintre colegii noștri, puncte de vedere științifice asupra caracterului acestor lucrări, emise după tipărirea lucrărilor. Doamna rector a semnat recomandările că aceste lucrări pot fi necesare și utile, dar trebuie să recunosc sincer că nimeni nu știe dacă este singura care a semnat. Putea să fie oricare dintre înlocuitorii doamnei care aveau dreptul să pună pe semnătura lor ștampila unității. Nu am făcut altceva decât să spunem că asemenea titluri pot fi necesare și utile. Doamna rector nu are competențe să coordoneze lucrările științifice care s-au vehiculat. Și de fapt nu a fost acuzată că a semnat exclusiv, ci că a dez-voltat activitățile de la firmă în baza unor relații cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, lucru total neadevărat”, a spus același interlocutor. Întrebat dacă are cunoștințe că prof. Ciucur și-ar retrage candidatura din cursa pentru rectorat, prof. Panait a adăugat: „Ce motiv ar avea să se retragă?”.La finalul întâlnirii comisiei de etică, președintele acesteia, prof. univ. dr. ing. Remus Zăgan, a declarat: „Cadrele didactice nu au girat din punct de vedere științific acele lucrări. Din punct de vedere legal a fost respectată legislația, în sensul celor reglementate de Legea 254/2013, respectiv dispozițiile Administrației Penitenciarelor referitor la decizia 619/2011. Mai rămâne ca documentele prezentate de colegii noștri să fie analizate de comisie și să se definitiveze un raport cu privire la încălcarea anumitor elemente de etică și deontologie profesională. Dar din cercetările efectuate până acum nu sunt premise ale încălcării acestora”.Puternic afectată de modul cum a fost implicat numele său în acest scandal, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur nu dorește să comenteze situația. În schimb, aseară, a postat pe Facebook următorul mesaj: „Astăzi am încercat să-mi demonstrez neimplicarea mea personală într-o acțiune pe care concentrat foarte mulți și-o doresc altfel. Nimeni nu crede ce spui, ce faci? Până când alții spun ce ai făcut mai bine decât o poți face tu! Ce ni se întâmplă?”.