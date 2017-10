Corina Șuteu, propusă pentru funcția de ministru al Culturii

Ştire online publicată Marţi, 03 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul de stat Corina Șuteu a fost propusă, azi, de premierul Dacian Cioloș pentru a ocupa funcția de ministru al Culturii, în condițiile în care Vlad Alexandrescu a fost revocat din funcție, anunță un comunicat de presă al Guvernului.''Așa cum am anunțat săptămâna trecută, am decis astăzi revocarea domnului Vlad Alexandrescu din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, am trimis astăzi domnului președinte Klaus Iohannis propunerea pentru numirea în funcția de ministru al Culturii a doamnei Corina Șuteu, în dorința de a continua procesul de reformă'', se arată în documentul semnat de premierul Dacian Cioloș.