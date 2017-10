Corina Dumitrescu a demontat acuzele

Ieri, la orele prânzului, ministrul desemnat al Educației, Corina Dumitrescu, a susținut prima conferință de presă, ocazie cu care s-a străduit să fie calmă și să demonteze acuzele ce i-au fost aduse în aceste zile de când a fost numită. Greșelile de ortografie din mult cântatul CV le-a pus pe seama unui angajat al CSM, dar a promis că nu-l va sancționa, pentru că era sub presiunea timpului scurt de tehnoredactare. La Stanford, a fost chiar prima femeie din estul Europei și pe atunci se numea Corina Adriana Radu. „Profesorul care a coordonat acest stagiu de formare profesională la care am participat, la Universitatea Stanford, ținutul Hoover, California, se află în Europa, fiind dispus să intervină în calitate de martor în acest «proces moral ad-hoc» pentru a confirma ceea ce am declarat”, a precizat Corina Dumitrescu. În legătură cu informațiile vehiculate că ar fi parte a unui proces de plagiat, rectorul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” (UCDC) a spus că are o hotărâre judecătorească definitivă, potrivit căreia nu este parte în dosar. „Acest proces la origine a fost intentat de un cadru didactic căruia am fost nevoiți să-i desfacem contractul de muncă. Până la acest moment, nu mi s-a cerut de către conducerea partidului decât să lămuresc aceste aspecte”, a explicat rectorul UCDC. Același ministru desemnat la Educație a mai afirmat că „mandatul meu din prima zi și până azi e la dispoziția premierului desemnat. Eu joc cu mandatul pe masă, ca să fie foarte clar”.