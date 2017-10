Cora a făcut fericiţi elevi constănţeni din mediul rural

Cora a făcut fericiți elevi constănțeni din mediul rural

Și în acest debut de an școlar cora a continuat campania demarată în urmă cu trei ediții, sub deviza „Cumpărăturile tale contribuie la educația lor!”, când 2% din valoarea cumpărăturilor de la cora, dar și sumele oferite de partenerii lanțului de magazine au fost folosite pentru achiziționarea de rechizite și material didactic destinate copiilor. De data aceasta, magazinele cora City Park și cora Brătianu au donat peste 700 de ghiozdane cu rechizite copiilor de la Școala „Ion Borcea” din Agigea și celor de la Școala Gimnazială din comuna Lumina, în cadrul celei de-a treia ediții a campaniei „Școlile de la țară”. Prin această campanie, cora România a donat în prima zi de școală 4.200 de ghiozdane cu rechizite către 35 de școli, în principal rurale, din jurul Bucureștiului și orașelor în care cora are magazine. „În fiecare an ne îndreptăm pașii spre școli și, cu mic cu mare, avem cu toții emoții. Ne dorim pentru copiii noștri să fie ascultători, silitori, tineri învățăcei conduși de dorința de a se cizela. Băncile școlii pun fundamentul societății noastre, de aceea mulțumim dascălilor că au răbdarea, priceperea și înțelegerea pentru generația tânără. cora se alătură, astfel, eforturilor depuse de părinți în primele zile de școală și nu numai”, a declarat Cristian Năstase, director cora City Park.„Această campanie ne provoacă, an de an, tuturor multă emoție pentru că ajutăm școli rurale defavorizate. Nimic nu e mai important pentru dezvoltarea unei țări decât educația copiilor și suntem fericiți că putem dezvolta această campanie în școli rurale. În fiecare an, oferim mii de ghiozdane echipate pentru școală și sperăm să oferim cât mai multe de la an la an, deoarece cora nu este numai un magazin într-o comunitate, ci un vecin, un prieten care ajută când este nevoie de ajutor”, a declarat Thierry Destailleur, Director General de Exploatare cora România.