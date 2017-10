„Rățușca cea urâtă", în premieră la Constanța

"Copilul trebuie să plece fericit de la teatru, nu cu lacrimi în ochi"

Duminică, 14 mai, începând cu ora 10.00, la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare” va avea loc premiera piesei „Rățușca cea urâtă”, o adaptare după Hans Christian Andersen, regia, scenariul și scenografia stând sub bagheta regizorului Dobrescu Valentin. Muzica este coordonată de compozitorul Radu Alin Macovei Moraru. Cu această ocazie, micii spectatori vor avea ocazia să îi revadă pe îndrăgiții actori Rovena Paraschivoi, Vasile Gherghilescu, Claudia Zaharia, Andrei Stroescu, Arina Cojocaru, Ion Ciolan.Așadar, într-un peisaj domestic, plin de candoare, pe o muzică veselă și antrenantă, alături de păsările de curte, motanul „cosmopolit” Timotei, dulăii cei fioroși, micii spectatori vor descoperi o poveste extraordinară dar, în același timp, moralizatoare, înțelegând că ar trebui să fie mai toleranți și că uneori aparențele pot înșela.Aflat la prima colaborare cu teatrul constănțean și cu o carieră de 42 de ani în spate, regizorul Valentin Dobrescu este de părere că piesa aduce în prim-plan păpușa.Mai mult decât atât, întreaga echipă a făcut eforturi ca actorii să nu se vadă prea mult, iar păpușa-personaj să fie, în primul rând, în atenția copiilor. „Eu consider că prin păpușă copiii primesc mult mai ușor informațiile despre comportamentul pe care ar trebui să-l aibă despre trăiri și chiar dacă ei preferă să vadă și oameni alături de păpuși, cei care mânuiesc păpușile preferă să nu se vadă. La Constanța am găsit niște ateliere foarte bune și niște oameni foarte pricepuți, de care am fost extrem de încântat și care în doar câteva săptămâni au reușit să facă tot ce au făcut. După mine, teatrul de păpuși are o prezență și o influență mult mai mare decât desenele animate sau spectacolele pe care ei le văd la televizor și pe care nu le pot înțelege. În concluzie, cei mici primesc foarte bine spectacolele cu păpuși, însă atât datorită dorinței lor care se manifestă mai mult sau mai puțin, dar mai ales cadrelor didactice, care preferă și omul lângă păpușă, am observat totuși că ei vor această combinație a prezenței actorului pe scenă ca personaj, dar și a păpușii ca personaj. În plus, dacă este posibil ca cel care mânuiește păpușa să nu se vadă, adică păpușa să rămână numai personaj, ar fi ideal. De data aceasta, însă, noi nu am reușit să ducem la extrem eliminarea umbrelor din spate. Acestea se mai văd din când în când. Este clar că aici trebuie o altfel de aranjare a luminilor, una mai performantă și poate pe viitor se va rezolva și acest lucru”, a declarat regizorul.La rândul său, Rovena Paraschivoi, interpreta rățuștei, spune că a fost un rol care o caracterizează dealtfel, mai ales că povestea este despre un rățoi sensibil. Totodată, trebuie menționat că personajul principal este unul introvertit, care nu se regăsește, pentru că este altfel decât ceilalți și atunci caută răspnsuri nu numai în el însuși, ci și la cei din jurul său.Desigur, „Rățușca cea urâtă” este un spectacol care se adresează copiilor de vârstă mică, dar și cei mai mari pot lua învățăminte în urma vizionării piesei. În privința colaborării cu regizorul piesei, Rovena Paraschivoi a declarat că a colaborat foarte bine cu el și că acesta i-a adus aminte de tinerețe, de vremurile bune ale teatrului, când lucra păpușerie. „El este un regizor păpușar. Aici, la noi, a lucrat pe fiecare amănunt, pe fiecare mișcare, lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp în teatrul nostru. De multe ori, regizorii vin, spun în mare ce este de făcut și cam atât, ei uită că se adresează publicului de vârstă mică. Practic, mulți își transmit în piesele pe care le regizează propriile sentimente sau frustrări și uită că nu se adresează adulților. Ori, atunci când omorâm personajul principal într-un spectacol, am omorât deja speranța în copil. Noi trebuie să oferim frumos, speranță, candoare, iar copilul trebuie să plece fericit de aici, nu cu lacrimi în ochi”, a precizat actrița.