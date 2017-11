Copilărie în sărăcie. Aproape jumătate din copiii români nu merg la grădiniţă

Copilărie în sărăcie. Aproape jumătate din copiii români nu merg la grădiniță

Unul din doi copii români este expus riscului la sărăcie, fapt care se reflectă și în educația acestuia. Asta reiese din cel mai recent studiu al Organizației Salvați Copiii România. Iar aproape jumătate din copiii mici nu frecventează învățământul preșcolar. Sunt cifre alarmante, care ar trebui să mobilizeze întreaga societate către schimbare.De Ziua Drepturilor Copiilor, Federația Sindicatelor din Învățământ trage un semnal de alarmă vizavi de situația gravă în care se află învățământul din țara noastră și copiii sărmani care nu au acces la educație. „Este obligația autorităților din această țară să ia măsurile necesare prin care România să nu mai aibă copii care nu au ce mânca, nu au haine sau încălțăminte, nu au căldură în case, nu au primit jucării sau cărți. Instituțiile responsabile ar trebui să aibă grijă ca orice copil să meargă la grădiniță și la școală. Aceste instituții trebuie să ofere copiilor condiții de școlarizare egale în unitățile de învățământ din mediul rural și urban, așa cum ar trebui să combată orice formă de discriminare sau de excluziune socială”, este de părere președintele FSLI, Simion Hancescu.„Copiii care se luptă pentru supraviețuire“Acesta consideră că este de datoria celor implicați în sistemul de învățământ de a oferi calitate în educație, cu dascăli bine pregătiți, talentați și implicați în ceea ce fac, precum și un sistem de predare și evaluare la standarde europene, care să pună în valoare abilitățile fiecărui elev.„Ar trebui să învățăm să îi prețuim mai mult pe copii, pentru că realitatea ne arată că nu o facem suficient. Fiecare dintre noi este vinovat pentru orice copil din această țară al cărui drept la o viață decentă și educație a fost încălcat. O societate nu poate fi modernă dacă are copii care se luptă pentru supraviețuire. O societate care se respectă, învață să își respecte oamenii săi, de la cel mai mic, la cel mai mare. Astăzi ar fi bine să învățăm noi de la ei că așteptările lor nu trebuie înșelate. Astăzi ar trebui să fim conștienți că uităm ce înseamnă «binele», una dintre valorile esențiale care ar trebui să guverneze omenirea. Pentru ei, copiii, trebuie să luptăm, iar datoria noastră, a dascălilor, este aceea de a le oferi educație de calitate, necondiționat”, consideră președintele Federației Sindicatelor din Învățământ.Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, cunoscută și sub numele de Ziua universală a Copiilor, este sărbătorită în fiecare an la 20 noiembrie. La această dată, Adunarea Generală a ONU a adoptat, în 1959, Declarația pentru Drepturile Copiilor care definește drepturile copilului la protecție, educație, îngrijire a sănătății, adăpost și o alimentație potrivită și, în 1989, Convenția pentru Drepturile Copiilor.