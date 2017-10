Copiii, victime ale grădiniţelor aflate în litigiu

Semnalul de alarmă de la Cumpăna

Copiii, victime ale grădinițelor aflate în litigiu

Nefericitul incident petrecut luni, 18 februarie, la Grădinița cu program normal Cumpăna, readuce în discuție o problemă foarte gravă a sistemului preșcolar în județul Constanța, și nu numai: urgentarea clarificării situației instituțiilor aflate în litigiu. Nedorite vedete Până anul trecut, pe 21 august, când s-a pronunțat verdictul final ce a avut ca obiect această grădiniță situată într-o clădire naționalizată aflată în litigiu, nu s-au făcut decât anuale igienizări și oarece cârpeli. De altfel, după cum ne declara directoarea Claudia Nistor, din 1991, de când activează aici, niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. „Abia după 21 august, când am aflat că am rămas atât cu clădirea, cât și cu terenul, am putut înainta solicitări la toate forurile pentru construirea unei noi grădinițe, precum și reabilitarea celei existente”. Până la terminarea anului școlar, în încăperea unde a căzut tencuiala se va pune un tavan fals. „Vă rog să precizați că micuței nu i-a curs sânge, nu a leșinat sau, cum am auzit la un post local de televiziune, nu a fost internată în spital. Bineînțeles că ne pare foarte rău că am ajuns vedete într-un asemenea context!”, a încheiat directoarea Nistor. Cârpelile nu garantează securitatea Alarmată de incidentul petrecut, primărița Mariana Gâju ne-a declarat că a depus noi memorii atât la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cât și la minister, pentru urgentarea primirii de fonduri. „De patru ani tot cer fonduri și n-am făcut altceva decât să ne cârpim. Am avea nevoie de 1,5 milioane lei pentru a repara această clădire”. La ora întâmplării incidentului, în sala de clasă se aflau 18 copii și doar un mare noroc a făcut ca acele bucăți din plafon să cadă pe dulapul cu materiale didactice, iar de acolo să ricoșeze în capul fetiței. Dusă de urgență la spital, unde a fost suspusă unui examen tomografic, s-a constatat că fetița se află în afara oricărui pericol. Conform unui comunicat primit din partea ISJ, clădirea a fost construită în 1968, dar acoperișul a fost reabilitat în 1994 și verificat în 2005, an când tot acoperișul grădiniței a fost completat cu țiglă. „Deoarece grădinița dispune de o sală pentru Centrul de Documentare și Informare, copiii au fost duși în acest spațiu, astfel procesul instructiv-educativ nu s-a întrerupt, sala deteriorată intrând în renovare. Menționăm că situația clădirii este cunoscută atât la Serviciul tehnic și investiții din I.S.J. Constanța, unde s-a depus notă de fundamentare pentru reabilitarea actualei construcții și mărirea spațiului de învățământ prin construirea de noii săli de grupă, cât și la Consiliul Local Cumpăna. În propunerile trimise MECT, în luna ianuarie, pentru acordarea de fonduri este inclusă și această unitate de învățământ”, a declarat Anamaria Burada, inspector de imagine.