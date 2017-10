Copiii talentaţi ai Constanţei, premiaţi pentru film de scurt metraj, grafică şi fotografie

Copiii talentați ai Constanței, premiați pentru film de scurt metraj, grafică și fotografie

Județul Constanța a fost reprezentat cu cinste, la nivel național, în concursul „Mesajul meu antidrog”, realizat de Agenția Națională Antidrog. La ediția a X-a a concursului, elevii constănțeni au obținut locuri fruntașe, la categoriile „film de scurt metraj”, „grafică” și „fotografie digitală”, demonstrând că sunt talentați, serioși și reușind să impresioneze prin modul cum au ales să transmită celor de vârsta lor să nu se drogheze.Eleve specialiste deja în film de scurt metraj Șenghiul Ablachim este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Ioan Podaru” din Ovidiu și, împreună cu Andreea Corcheș, sub coordonarea prof. Camelia Pelivan, a obținut locul I pe țară la categoria „film scurt metraj”, cu filmulețul „Învață să spui nu”. „Nu avem o pregătire în acest sens, o facem din pasiune și am reușit să creăm ceva ce a fost apreciat, motiv pentru care ne bucurăm”, a mărturisit Șenghiul, vineri dimineață, în cadrul conferinței de presă organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța. Fata și prietenii ei au lucrat patru zile la realizarea filmulețului; au ales împreună ideea centrală, s-au transformat în actori și au urmat cu strictețe indicațiile regizorale ale colegei lor, Andreea Corcheș, iar la final au montat totul. „În film este vorba despre o fată ca oricare alta, care dorește să evolueze, să învețe, însă precum toți adolescenții are diverse probleme. Se îndrăgostește, este părăsită și, precum toți adolescenții, atunci când se lovește de probleme, exagerează. În plus, se găsește într-un anturaj greșit, prietenii încercând să o convingă să treacă peste momentul despărțirii cu ajutorul drogurilor. Într-un final, conștientizează că doar dragostea și sprijinul familiei o pot ajuta. Renunță la droguri și își dă seama că problemele pot fi depășite și fără să apeleze la acestea”, ne-a explicat Șenghiul tema filmului - de altfel, ea a interpretat rolul principal, remarcându-se prin talentul actoricesc și naturalețe. Întrebată dacă intenționează să urmeze o carieră în actorie sau televiziune, tânăra a mărturisit: „Fiecare dintre noi avem vise, dar viața te determină să fii realist. Ca om mare, îmi doresc să fiu tehnician dentar. Dar nu pot spune că nu mă gândesc cum ar fi dacă… Mi-ar plăcea, dar vom vedea!”. De altfel, acesta a fost al zecelea filmuleț pe care cele două tinere de la liceul din Ovidiu l-au realizat și nu este prima dată când munca lor este apreciată la nivel național.Planurile de viitor ale unei fete de liceu „Planuri de viitor” - fotografia realizată de Florina Amalia Caraș, (sub coordonarea prof. Daniela Răvoiu) de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța a fost o altă lucrare apreciată la nivel național. Aceasta a obținut locul II la categoria „fotografie digitală”, cu o imagine în care, simplu și la obiect, a scos în evidență toate lucrurile frumoase pe care le pierd cei care aleg calea drogurilor. „Vizitez Brazilia”, „Sar cu parașuta”, „Mă îndrăgostesc”, „Am trei copii: doi băieți și o fată” - sunt doar câteva dintre lista întocmită de elevă. „Sunt planuri de viitor, ce nu cred că s-ar îndeplini dacă banii sunt cheltuiți pe droguri, iar sănătatea este distrusă” - a atras atenția Florina Amalia Caraș. La categoria „grafică”, Ana Maria Berlan, elevă a Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” (sub coordonarea prof. Carmen Gorgovan), a obținut locul II pe țară. Fire sensibilă, eleva și-a demonstrat talentul la desen într-o pictură prin care a încercat să le transmită adolescenților că „mai bine vedem ceea ce este frumos în viață, decât să ne înecăm în droguri!”. Pentru rezultatele obținute, la vară, cele patru eleve vor putea merge în tabără, gratuit.O nouă ediție a concursului Vineri dimineață, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar și cei ai Direcției de Sport și Tineret Constanța au lansat ediția a XI-a a concursului „Mesajul meu antidrog” . „Conceput sub forma unei competiții naționale, acest proiect le dă elevilor posibilitatea să-și demonstreze creativitatea, în domeniile literar, film, fotografie, pagină web și, în același timp că există o alternativă sănătoasă la consumul de droguri”, a explicat comisarul șef Cristian Oprișan, șeful Centrului Regional Antidrog Constanța.