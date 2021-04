Copiii sunt invitaţi, online, la spectacolul „Pescarul şi sufletul său”

Basmul „Pescarul și sufletul său” a fost scris în 1981, în colecția de basme „Casa cu rodii”. Este un basm, dedicat lui Alice Heine, prințesă de Monaco și, a fost scrisă, ca o reacție la basmul lui Hans Christian Andersen, „Mica sirenă”.





Un pescar, se îndrăgostește de o sirenă dar, ei nu-și pot trăi povestea de dragoste, dintr-un singur motiv: aparțin unor lumi diferite, El are suflet și ea nu are, astfel încât, pescarul are de ales între suflet și dragoste.





Valoarea literară a basmului, încărcat de metafore și simboluri, deschide sufletul și imaginația creatorilor/artiștilor: regizor, scenograf, compozitor, coregraf, lighting design și, evident actorii păpușari spre o mare provocare și inedită transpunere scenică.





În acest spectacol, actorii vor mânui la vedere păpuşile şi vor fi parte integrantă din spectacol, în sensul că nu vor fi îmbrăcaţi ca nişte mânuitori, ci vor fi echipaţi în personaje marine, peştişori, căluţi de mare, meduze. Vor avea şi momente de pantomimă, mişcare, cu aceste personaje din lumea marină. În rest, toate personajele din spectacol vor fi păpuşi.

Duminică, 11 aprilie, de la ora 11.00, cei mici sunt aşteptaţi pe pagina de Facebook a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”, pentru a viziona una dintre cele mai recente premiere ale instituţiei de cultură, „Pescarul şi sufletul său”, după Oscar Wilde. Regia şi dramatizarea îi aparţin lui Toma Hogea, scenografia este semnată de Mihai Pastramagiu, iar coregrafia îi aparţine Getei Rădvan Huncanu. Din distribuţia acestei piese fac parte: Graţian Prisăcariu, Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Daniela Vlad, Tiberiu Roşu, Ion Ciolan, Claudia Brădescu, Arina Cojocaru, Alina Manţu.