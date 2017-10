Copiii îşi pot stimula imaginaţia şi creativitatea cu trupa "Zbumzzi"

Copiii își pot stimula imaginația și creativitatea cu trupa "Zbumzzi"

Copiii se vor putea întâlni și week-end-ul acesta, în parcul Tăbăcăriei- Țara Piticilor, cu echipa „Hip Hip Zbumzzi - We love to play”, care se va prezenta în fața celor mici cu cel mai interesant show de animație din Constanța, susținut de trupa „Zbumzzi”.Părinții trebuie să știe că intrarea la toate aceste show-uri este gratuită, ei putând să-i aducă pe micuți în acest loc, în fiecare sfârșit de săptămână, până pe data de 10 septembrie, între orele 10-00-16.00.Cu această ocazie, atât copiii mari, cât și cei mici pot invăța o mulțime de lucruri despre teatru și se pot distra alături de trupa „Zbumzzi”. Programul cuprinde reprize de face-painting, spectacol de dans cu studenți de la secția „Coregrafie” a Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius”, jocuri interactive de stimulare a memoriei și atenției.De asemenea, la atelierele de teatru, copiii vor avea parte de exerciții specifice artei actorului, tot cu studenți și absolvenți ai Facultății de Arte.„Prichindeii se lasă greu duși acasă după ce se întâlnesc cu «Zbumzzi» și se joacă sau iau parte la ateliere. Acest lucru ne bucură foarte tare și ne dorim ca pe viitor, trupa noastră să mai susțină programe de animație în Țara Piticilor. Este foarte important ca cei mici să participe la activități distractiv - educative, pentru a-și stimula imaginația și creativitatea”, a declarat coordonatorul proiectului „Hip Hip Zbumzzi - We love to play”, Dana Cojan.Reamintim că în fiecare sâmbătă și duminică, până la data de 10 septembrie, copiii vor putea lua parte între orele 10.00 -12.00 și 14.00-15.00 la momente comice de animație, iar între orele 12.00 - 14.00 vor avea ocazia să participe la atelierele de teatru.Show-urile se vor încheia mereu după oră întreagă în care artiștii trupei vor încerca să prezinte un spectacol care să fie pe placul tuturor, în intervalul orar 15-00 – 16.00.Proiectul „Hip Hip Zbumzzi - We love to play” este organizat de Asociația „Ecsia Social ORG” și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.