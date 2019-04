Copiii, invitaţi la spectacolul "Lebedele"

Copiii, invitați la spectacolul "Lebedele"

Nu-i așa că vă plac basmele lui Hans Christian Andersen? Joi, 18 aprilie, de la ora 10.00, sunteți așteptați, cu mic, cu mare, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare”, la spectacolul „Lebedele”, o adaptare neconvențională, dar plină de sensibilitate și profesionalism, realizată după basmul cu același nume.Regia și scenariul sunt semnate de Cristian Mitescu, decorurile sunt lucrate de scenografa Eugenia Tărășescu Jianu, coloana sonoră este coordonată de compozitorul Alexandru Berehoi, iar coregrafia îi aparține lui Ionuț Sergiu Anghel.Din distribuție fac parte: Daniela Vlad, Clara Ghiuvelechian, Lică Gherghilescu, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Arina Cojocaru, Tiberiu Roșu, Rovena Paraschivoi.Regizorul Cristian Mitescu a declarat că, din punctul lui de vedere, această poveste este scrisă pentru teatrul de animație și că multitudinea transformărilor și planurile de joc se pot realiza, doar cu ajutorul mijloacelor teatrului de animație.„În acest spectacol se râde, se plânge, se trece prin foarte multe stări emoționale. În această poveste sunt foarte multe personaje, foarte multe transformări și situații, de care eu m-am folosit, iar scenariul este cât se poate de modern și actual. Desigur, am păstrat povestea clasică a autorului, dar am intervenit și am inventat personaje. De asemenea, și scenografia este foarte elaborată, așa că pe scenă vom avea 42 de păpuși, 15 costume, sunt opt tablouri, deci a fost o muncă fantastică, atât din punct de vedere scenografic, cât și al producției”, a precizat regizorul.