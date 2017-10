Apariții editoriale

„Copiii împăratului“ de Claire Messud

Ştire online publicată Miercuri, 22 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În curând, colecția PREMIUM a editurii Tritonic va fi completată de un nou roman, „Copiii împăratului” de Claire Messud. Cartea o veți găsi la Târgul de carte Gaudeamus, la sfârșitul lunii noiembrie. În 1999, Messud a declarat într-un interviu că acțiunea următorului său roman va fi plasată în New York. Nu scrisese până în acel moment despre America, aceasta urmând să fie prima carte despre americani. A început să scrie cartea înainte de 9/11 2001, iar după atentat a vrut să renunțe. Simțea că nu poate să mai scrie despre asta, a încercat altceva, dar a revenit asupra romanului inițial în 2003. Așa a luat naștere cel mai recent roman al său, „The Emperor’s Children” (editura Vintage), carte care va apărea în România sub titlul de „Copiii împăratului”. Romanul a fost nominalizat în 2006 pentru premiul „Man Booker” și este prima ei carte scrisă despre americani în America, o carte cu o capacitate de influență uimitoare. A scris acest roman în timpul unui program la „Radcliffe Institute for Advanced Study”, în perioada 2004-2005.