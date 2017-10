Copiii din şcolile constănţene oferă daruri în mediul rural

Copiii din școlile constănțene oferă daruri în mediul rural

Bucuria de a dărui în prag de sărbători După ce miercuri, 23 aprilie, elevii și părinții claselor a I-a și a II-a, Step by Step, din cadrul Colegiului Național „Constantin Brătescu”, împreună cu Grădinița cu orar normal nr. 24 Constanța au fost la Grădinița din Cobadin pentru a dărui copiilor hăinuțe, jucării, dulciuri și materiale didactice achiziționate din donații, ieri, elevii claselor I-IV - învățământ tradițional au vizitat școlile din localitățile Negrești și Conacu, unde au oferit daruri constând în îmbrăcăminte, încălțăminte, dulciuri și articole de papetărie. Lumină din suflet de copil Ca în fiecare an, Paștele trezește în sufletul fiecăruia dragostea față de aproape, lumină în suflet și bucuria împlinirii. În cadrul parteneriatului „Prieteni la distanță”, încheiat de Școala nr. 29 „Mihai Viteazul” cu Școala cu clasele I-IV Nistorești, comuna Pantelimonu, grupuri de elevi din clasele I A, I B, I C, a IV-a C și a IV-a D, însoțiți de învățătoarele Primavera Enuță, Mihaela Ninulescu, Dorina Dumitrache, Mariana Negrilă și Lia Ilie, au desfășurat o frumoasă activitate la Școala Nistorești, care, sub genericul „Lumină din lumină”, a ținut să marcheze apropierea sărbătorii Paștelui. Elevii s-au deplasat la Școala din Nistorești, oferind celor mici pachete cu cărți, rechizite, ghiozdane, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte și multe dulciuri. Toate cadourile au fost strânse cu sprijinul părinților din școală, dovedind, ca de fiecare dată, implicarea acestora dar și dorința lor de a fi aproape de semenii noștri. Atât elevii Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul”, cât și ai celei din Nistorești, coordonați de inimoasa lor învățătoare, Marioara Alecu, au prezentat programe artistice cu cântece, poezii și dansuri. Au petrecut chiar momente plăcute la iarbă verde, antrenându-se în tot felul de jocuri. La finalul activității, elevii Școlii nr. 29 „Mihai Viteazul” au lansat o invitație elevilor Școlii din Nistorești, aceștia fiind invitați să participe alături de ei la sărbătorirea Zilei Europei, de pe 9 Mai. Elevii de la Liceul „Callatis“ în chip de iepuraș Elevii clasei a VII-a A, însoțiți de diriginta Elena Pădureanu, au făcut daruri de Paști celor 31 de copii de la Grădinița cu caracter social „Salvați copiii” și au susținut în comun un program artistic, iar elevii clasei a XI-a A, însoțiți de d-na dirigintă Livia Costache, au fost în vizită la Căminul de bătrâni, dorind să le fie un sprijin persoanelor în vârstă, atât material, cât și moral. Elevii spitalizați la Școala Sanatorială Mangalia au primit vizita iepurașului materializat prin cadouri oferite de elevii clasei a-X-a D, împreună cu diriginta Doina Manoleasa. Activitățile se înscriu în proiectul de voluntariat „Suflet pentru semeni”, derulat constant în anul școlar 2008-2009 la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, sub coordonarea directoarei adjunct Vianora Avădănei, în parteneriat cu Organizația „Salvați copiii” și Societatea Națională „Crucea Roșie”, filiala Mangalia. Proiectul a mai inclus și alte activități, la Parohia „Sf. Ioan Botezătorul”, și nu în ultimul rând, sprijinirea unor elevi cu nevoi speciale din Liceul „Callatis”.