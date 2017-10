Copiii de la „Micul Rotterdam” au colindat redacţia „Cuget Liber”

Copiii de la „Micul Rotterdam” au colindat redacția „Cuget Liber”

Marţi, 23 Decembrie 2014.

14 copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani, din Centrul de plasament „Micul Rotterdam” și membri ai corului „Miracolul”, au vizitat, luni, 22 decembrie, redacția „Cuget Liber” pentru a vesti Nașterea Domnului prin intermediul colindelor, al gândurilor bune și al zâmbetelor largi. Vizibil emoționați, dar foarte încântați, cei mici, alături de coordonatorul Eduard Crăciun, au adus Crăciunul mai aproape prin cântecele lor, iar la final au fost răsplătiți cu multe aplauze și dulciuri.Crăciunul, mai aproape…Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, reprezentanții Centrului de plasament „Micul Rotterdam” au grijă ca cei mici să nu simtă atât de tare lipsa unei familii și le-au pregătit copilașilor o mulțime de activități și surprize, de la teatru și patinoar până la plimbări în Orășelul Copiilor.Vizita de luni face parte deja dintr-o frumoasă tradiție. În fiecare an, înainte cu câteva zile de Crăciun, copiii de la „Micul Rotterdam” ne transmit bucuria și magia acestei sărbători.„Copiii sunt de la Centrul de plasament «Micul Rotterdam», din Constanța. E deja tradiție ca, an de an, să mergem la instituții publice și societăți comerciale să colindăm. Sunt 14 copii din corul «Miracolul» și sunt coordonați de mine. Prin ceea ce facem, încercăm să le aducem bucurie celor care ne ascultă. Copiii sunt foarte încântați și impresionați de ceea ce văd și foarte bucuroși că nu sunt uitați în această perioadă. Toată lumea își aduce aminte de ei. În această frumoasă perioadă, noi le-am pregătit o mulțime de surprize copiilor. Am fost la teatru, vom merge la restaurant, la patinoar, la film, în Orășelul Copiilor, deci avem o varietate largă de activități, astfel încât să nu se simtă singuri și să nu se plictisească”, a transmis Eduard Crăciun, coordonatorul corului „Miracolul”.Teodora MÎNDRU