Copii excepționali. Miruna Pop, campioană la dans sportiv

Constanța are mulți copii excepționali, care reușesc să practice sporturi de performanță și să învețe foarte bine la școală. Miruna Mihaela Pop, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța, este una dintre aceștia.Miruna Mihaela Pop are 13 ani și este elevă în clasa a VII-a, dar și membru al Federației Române de Dans Sportiv la categoria Juniori 2, categoria de vârstă 14 - 15 ani, membru al Asociației Club Sportiv Elite Dance Studio.A început competiția cu sine, cu sutimile notelor de la arbitraje, cu propriile emoții, de la trei ani. Se antrenează zilnic, mai puțin lunea, câte două, trei ore pe zi, de la ora 20 la ora 22.30, pentru că partenerul ei, cu care dansează de un an, are ore după-amiază. În week-end-urile în care nu au concurs, pleacă sâmbătă dimineață cu trenul la București și revin duminică seară pentru a se antrena acolo deoarece antrenorii lor sunt din București. Din cauză ca partenerul ei este mai mare, concurează împreună la categorii superioare, pentru 16 - 18 ani sau chiar 19 - 35 ani. Miruna este însă un munte de talent, voință și dăruire, iar dansul este pasiunea sa. În același timp, este o apariție diafană, cu un zâmbet larg și o frumusețe clasică.Numai luna aceasta, ea a participat la patru concursuri, două în Paphos, Cipru, și două în București. În martie, s-a clasat pe locul al șaselea, la Open Latino Tineret, în Skopje, Macedonia, pe lângă alte multe competiții pe care nu le-a ratat. Din palmaresul său mai fac parte numeroase premii obținute la concursuri din Turcia, Bulgaria și România.„Arta dansului este arta de a transmite, prin mișcările grațioase ale corpului și prin mimica feței, trăiri și emoții acelora care te privesc. Înzestrarea nativă a Mirunei este evidentă, dar nu și suficientă; muncește enorm pentru vârsta ei și este foarte ambițioasă și la școală. Învață în tren pentru teste, atunci când pleacă sau se întoarce de la competiții.Cu fiecare oră de antrenament devine mai bună. Exersează și dansează cu plăcere și aceasta este cheia succesului. La fel ca oricare sportiv, pe lângă succese a avut și dezamăgiri, peste care a trecut cu ajutorul antrenorului, al părinților, partenerului de dans și al prietenilor. Nouă, profesorilor săi, nu ne rămâne decât să o admirăm, să o susținem și să ne mândrim cu ea!”, ne-a declarat directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, prof. Bianca Ibadula.