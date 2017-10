Copii din toată ţara se adună pe litoral, la festivalul "Music my love"

Copii din toată țara se adună pe litoral, la festivalul "Music my love"

În zilele de 4 și 5 august, la Tuzla, se va desfășura a VI-a ediție a Festivalului Național de Muzică pentru Copii, Adolescenți și tineri „Music my love”. Festivalul este un proiect inițiat de o veritabilă artistă și pedagog, Viorela Filip, artist care a încântat ani la rând publicul iubitor de frumos. Festivalul se bucură în fiecare an de prezența mare a participanților, peste 100 de participanți înscriși la diverse secțiuni de interpretare. Având o echipă compactă și lucrând în echipa condusă de Viorela Filip, în calitate de director al Festivalului, și Luiza Stănescu, director coordonator și director al Clubului Arts Center, festivalul s-a bucurat de un mare succes în rândul participanților, părinților și profesorilor îndrumători.„Prin organizarea acestui festival ne propunem promovarea tinerelor talente, prezentarea lor pe scenă, în fața publicului și recompensarea muncii de-a lungul anilor de studiu, prin premii și diplome, oferite la fiecare ediție a festivalului. De asemenea, ne adresăm tuturor iubitorilor de muzică, ce se încadrează regulamentului pus la dispoziție”, au declarat organizatorii.Participanții au vârste cuprinse între 5 și 25 ani, și pot participa la mai multe secțiuni de interpretare. Ediția de la Tuzla se desfășoară cu ajutorul Pimăriei Tuzla și a Centrului pentru Tineret „Ion Creanga”, Tuzla, pe a cărui scenă vor evolua participanții, cât și al Asociației „Stratonis”. La fiecare ediție există un juriu de seamă, oameni de specialitate, profesori, îndrumători de grupuri de copii și centre specializate, compozitori, interpreți, parteneri/sponsori ce susțin copiii, tinerele talente, cât și oameni de presă. Festivalul este amplu mediatizat în rândul școlilor de profil și al cluburilor de muzică, online, pe conturile de facebook etc.