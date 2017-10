COOLtura pe TV

Ştire online publicată Luni, 15 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Luni, 15 februarie, ora 14:30, TVR Cultural propune cel de-al 23-lea episod al serialului „Acei oameni pasionați și mașinile lor de epocă” („The vintage vehicle show”, SUA, 2004-2005). Serialul prezintă majoritatea aspectelor legate de pasiunea pentru autovehiculele de diverse tipuri, și ne duce în expoziții, muzee, colecții personale și ateliere de restaurare. De data aceasta, vom putea admira colecția auto Simpson. // Tot luni, de la ora 17:30, pe TVR Cultural va fi difuzat documentarul „Resursele și industriile strategice - Bătălia pentru economia lumii” („Commanding Heights – The Battle for the world economy, SUA, 2002). Inspirată din cartea „The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That Is Remaking the Modern World”, scrisă de Daniel Yergin (laureat al premiului Pulitzer) și Joseph Stanislaw, seria documentară încearcă să traseze apariția piețelor libere în cursul secolului trecut, precum și procesul de globalizare. În primul episod va fi abordată problematica luptei ideilor. Producător și regizor: William Cran. // Marți, 16 februarie, ora 17:00, la TVR Cultural poate fi urmărită emisiunea „Profesioniștii”. Eugenia Vodă îl are invitat pe Constantin Țoiu, romancier și eseist român. // De asemenea, marți, pe același canal, de la ora 23:20, va fi difuzat spectacolul „Furtuna”, de Shakespeare, preluare de la Teatrul de Dramă „Toma Caragiu” din Ploiești. Din distribuție: Ioan Coman, Ada Simionică, Andi Vasluianu, Florentina Năstase, Ionuț Vișan, Tudor Smoleanu, Bogdan Farcaș, Mihai Coadă, Niculae Urs, Dragoș Campan, Ilie Galea, Roxana Ivanciu, Cristina Moldoveanu, Mihaela Popa. Regia este semnată de Cristi Juncu și scenografia de Cosmin Ardeleanu.