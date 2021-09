Controale în urma scandalului de abuz sexual de la Teatrul „Oleg Danovski”! „Sunt cinci persoane manipulate”

Potrivit directorului instituției de cultură, Daniela Vlădescu, verificările s-au încheiat, iar acum așteaptă evaluarea ministerului.





„Am avut şi ITM-ul în control, dar am ieşit foarte bine. Ce măsuri am luat? Eu i-am dat în judecată pe toţi cei cinci care ne-au târât în mizerie, şi în toate minciunile şi calomniile. Urmează să ne întâlnim cu ei în instanţă, cu date, documente, nu pe vorbe, ci pe dovezi, pentru că este foarte uşor să arunci cu mizerii şi să nu îţi ceară nimeni nici o dovadă. Ei nu au fost sancţionaţi, vin și pe la muncă, dar nu fac parte din categoria celor foarte studioşi sau foarte prezenţi la repetiţii. Ceilalţi, în schimb, muncesc, de dimineaţă, până când se fac cele opt ore şi a doua zi, vin din nou, şi îşi văd de treabă. În rest, cei care nu îşi fac treaba, au şi timp să vorbească şi să facă tot felul de porcării. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Oricum, este un lucru care se va rezolva de la sine, aşa cum este legal şi drept, prin instanţă, iar cine are dreptate, o să câştige, cine nu, o să plătească. Este prima dată când chiar nu mă mai opresc şi nu mai închid ochii asupra unor acuze aruncate din vârful buzelor. De data aceasta, au încălcat orice regulă de respect faţă de instituţie şi este mult prea mult. Nu văd de ce aş mai trece cu vederea ceva, pentru că miza este mult mai mare decât ne închipuim noi. Nu sunt cinci persoane care îşi caută dreptatea, ci sunt cinci persoane manipulate, pentru ca teatrul acesta să dispară. Aşa că, dacă este pentru teatru, o să mă lupt, pentru că este vorba despre viitorul instituţiei şi viitorul angajaţilor şi atunci, pentru mine, acesta este cel mai important lucru”, a declarat directorul Daniela Vlădescu, pentru „Cuget Liber”.