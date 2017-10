Conform noului Cod al educației

Contravaloarea navetei va fi inclusă în salariu

De ani buni, cadrele didactice se luptă cu primăriile din județul Constanța să-și primească deconturile pe navetă, în condițiile în care, așa cum specifica prof. Mihai Contanu, vicepreședintele SLSIP filiala Constanța, la un salariu de 8 milioane lei, cei trei milioane lei plătiți lunar cu transportul aproape înjumătățesc venitul. „Nu mai vrem să rămână la primării aceste deconturi! Normal ar fi ca acești bani să parvină odată cu salariul și să nu stăm luni și luni după ei”, a precizat contanu în cuvântul său la întâlnirea cu ministrul Educației. În răspunsul său la această interpelare, Ecaterina Andro-nescu a plecat de la faptul că se cheltuie foarte mulți bani din cauza distribuirii haotice a suplinitorilor: „Ar trebui să terminăm cu această chestie de viabilitate a postului. E liber, îl scoatem la concurs, iar după un an, dacă respectivul este titular la nivelul județului, Inspectoratul Școlar Județean găsește o soluție. Nu e normal să tot mergem cu suplinitul care gene-rează și naveta. În primul an, când li s-a dat dreptul autorităților locale să finanțeze naveta, s-au cheltuit 15 miliarde lei. În al doilea an, 29 de miliarde lei, ajungându-se în al patrulea an la 112 miliarde lei. Banii aceștia ar putea să ajungă în salarii”, a afirmat ministrul Educației în vizita sa la Constanța. Noul Cod al educației introduce naveta în finanțarea de bază, adică în acele drepturi salariale care vin din cotă defalcată de TVA la bugetul local. Tot acolo au fost introduse și bursele și naveta elevilor.