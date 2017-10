Continuă dezbaterile pentru planul cadru la gimnaziu. Ce spune ministrul Educaţiei

Continuă dezbaterile pentru planul cadru la gimnaziu. Ce spune ministrul Educației

Dezbaterile pentru planul cadru la clasele de gimnaziu continuă în aceste zile, atât la novel ministerial, cât și local. Termenul asumat pentru adoptarea planului cadru prin ordin de ministru este sfârșitul lunii februarie. Până în acest moment nu a fost luată o decizie anume, iar dezbaterea pentru găsirea celor mai bune soluții continuă.„Propunerile de plan-cadru pentru clasele V - VIII au generat o vie dezbatere publică, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că arată interes și preocupare în societate. Aceasta a fost și ideea cu care am pornit la drum, aceea de a fi deschiși, transparenți, de a dezbate și de a-i asculta pe toți cei implicați și interesați de subiect. Am primit 18.000 de opinii prin chestionarul online, iar acestora li se adaugă cele formulate în cadrul dezbaterilor județene, precum și cele expuse de grupul consultativ pe care l-am înființat în decembrie 2015”, a declarat ministrul Educației, Adrian Curaj.Ministrul Educației precizează că nu a fost adoptată nicio decizie în privința orelor de limba română, istorie sau limba latină, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. „Avem nevoie de stabilitate în domenii-cheie, cum este, de exemplu, istoria națională, dar și de inovare și tehnologii noi în educație. În mod cert, numărul de ore dedicat unei discipline este important, însă pentru această fază a dezbaterii este la fel de util să discutăm și despre ce vrem să se întâmple în acele ore, despre instrumente și metode de predare inovative, despre atractivitatea materiei, despre ce cunoștințe și competențe vrem să obțină elevii. Dezbaterea centrată exclusiv pe aspecte cantitative este contraproductivă. Cea mai buna soluție nu poate veni decât din dialog, prin urmare invitația de a participa argumentat la această consultare este în continuare deschisă”, a subliniat ministrul Adrian Curaj.În acest sens, marți, 16 februarie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va organiza o dezbatere în care vor fi discutate opțiunile cristalizate în procesul de consultare care a avut loc până acum.