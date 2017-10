Contestaţii la Bacalaureat - încă 82 de elevi din Constanţa au promovat

Contestații la Bacalaureat - încă 82 de elevi din Constanța au promovat

Ieri, în urma afișării rezultatelor finale, după contestații, la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013, promovabilitatea a crescut de la 54,28% la 55,4%, alți 82 de absolvenți de clasa a XII-a bucurându-se de reușită. Anul acesta, la examenul de bacalaureat au fost înscriși 7.751 de absolvenți de clasa a XII-a, dintre care au fost prezenți 7.285 de candidați. Din cei 7.285 de candidați prezenți, 2.616 absolvenți au obținut note sub 5.00, înainte de contestații, iar după contestații, 2.569 de candidați.Reamintim că în județul Constanța s-au depus 2.159 de contestații, dintre care aproximativ 900 s-au înregistrat pentru disciplina limba și literatura română.Realizând o comparație a promovabilității în rândul fiecărui liceu, am descoperit că majoritatea au mai „marcat” câte o reușită-două, cu excepția Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia, unde numărul reușiților a crescut de la 103 la 117, sau la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, unde au mai luat Bac-ul încă șase candidați, ori la Liceul Tehnic „Pontica”, unde au mai promovat, după contestații, încă alți cinci candidați.Pe tranșe de note, puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, am constatat că cel mai mult au crescut numărul notelor între 6 și 6,99 (de la 1.279 la 1.352) și cel al notelor între 9 și 9,99 (de la 438 la 460). Anul acesta, la prima sesiune a examenului de bacalaureat, au fost eliminați 70 de candidați pentru tentativă de fraudă și fraudă, pierzând astfel dreptul de a mai susține examenul de bacalaureat în următoarele două sesiuni.Pentru ceilalți, înscrierile la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat încep luni, 15 iulie, și durează până pe 19 iulie, probele propriu-zise fiind programate în luna august.