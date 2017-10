Consumatorul român, din perspectiva unei eleve olimpice la istorie

Etapa județeană a concursului național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău”, aflat la ediția cu numărul 7, s-a desfășurat la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. După ce în faza pe școli au fost alese desenele finaliste la categoriile primar și gimnaziu, juriul stabilind joi, 12 martie, ce lucrări merg mai departe la faza națională, vineri, 13 martie, liceenii au susținut testul grilă și au prezentat eseurile care ar fi trebuit să impresioneze prin conținutul științific, unitatea compoziției, originalitate, estetica lucrării, dar și mod de prezentare. În calitate de membri ai juriului, nu neapărat avizați, am redescoperit că elevii zilelor noastre sunt de-a dreptul dependenți de internet și… banalele taste „copy“ respectiv „paste“. La prima secțiune, clasele IX-X, cei nouă elevi finaliști, fie că au fost de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul Economic „Carol I”, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia, s-au întins la expunerea de lucrări seci pe mult prea multe pagini pentru lipsa de originalitate, plictisitoare, fără să reușească să capteze atenția juriului. În cele din urmă, a fost declarată câștigătoare eleva Cristina Petrescu, de la „Mihai Eminescu”, dar mai mult datorită punctajului bun obținut la testul grilă. De menționat impresionanta partici-pare a Iuliei Micu, elevă care, în ciuda handicapului motor sever de care suferă, și-a dorit să susțină o lucrare intitulată „Atitudinea pentru sănătatea noastră”, referitoare la implementarea forțată, la nivel mondial, în luna decembrie a acestui an, a unei legi abuzive numite Codex Alimentarius. Pentru efortul depus a fost desemnată ocupanta locului II. Nici lucrările din cea de-a doua secțiune, clasele XI-XII, nu promiteau să impresioneze, dar eseurile a două eleve de la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia au captat atenția prin simplul fapt că s-au dovedit a nu fi jenante furăciuni de pe diverse site-uri apropiate ca temă cu titlul concursului. Mai întâi Andreea Liță, clasa a XI-a A, a expus diferite cazuri de încălcare grosolană a drepturilor consumatorilor români. Exemple pe care le-am trăit pe propria piele foarte mulți dintre noi și n-am acționat în consecință fie din necunoașterea drepturilor pe care le avem, fie din lehamitea de a bate la atât de multe uși care, într-un final, dovedesc că demersurile noastre sunt sortite eșecului. Ultima elevă care și-a prezentat eseul a reușit să ne lase cu gura căscată pe toți, din simplul motiv că a dovedit că se poate, dacă te respecți ca participant la un concurs național, să te prezinți cu o lucrare jos pălăria. Ana Maria Fulga, clasa a XI-a A, a prezentat o lucrare structurată în două acte, împletind structura filozofică cu pragmatismul unor pasaje din mass media, toate subsumate statului de consumator și a ceea ce spuneam mai sus. Motiv pentru care a fost desemnată, fără alte comentarii, reprezentanta Constanței la finala națională ce va avea loc la Năvodari, în luna iunie a acestui an.