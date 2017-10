Constructorul de la Băneasa îşi ia angajamente ferme de remediere

În scandalul reabilitării școlii

Constructorul de la Băneasa își ia angajamente ferme de remediere

De la vizita făcută în județ, mai precis la școala din Băneasa, prefectul susține că acolo este o situație gravă și trebuie intervenit. Chiar și marți, 24 martie, la teleconferință, Liviu Tit Brăiloiu i-a reamintit inspectorului școlar general prof. Petrică Miu că, acolo, elevii se află într-o situație disperată și se impun măsuri. Ieri, prof. Ruxandra Ianul, directoarea celor două instituții de învățământ din Băneasa - Liceul Teoretic și Școala nr. 1 - ne-a declarat foarte dezamăgită că a ajuns o nedorită vedetă a presei. „Inițial, noi, adică eu și primarul comunei, l-am invitat pe președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu, care, în urma vizitei, ne-a sugerat să facem demersuri pentru a cuprinde, cu ocazia acestui șantier și termoizolația la liceu. În urma vizitei prefectului, însă, ne-am trezit cu tot felul de acuzații nefondate. Nu știu de unde s-a ajuns aici! Am vrut și noi să ne lăudăm cu ce s-a realizat și uite ce a ieșit! Totul, probabil, pe fondul unor discuții pe care prefectul le-a avut în timpul vizitei cu un anume consilier local, care s-a trezit peste noapte inginer de șantier. Am încercat să-i explicăm că și noi am fost atenți la modul cum s-a lucrat, dar prefectul a afirmat că diferența este că dumnealui se pricepe la construcții și știe ce afirmă!”. Reabilitarea celor două instituții este inclusă într-un pachet de patru școli ce au fost cuprinse într-un program susținut de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cel care, de altfel, a organizat și licitația pentru stabilirea constructorului. Celelalte două instituții școlare sunt Liceul „Anghel Saligny” din Cernavodă și Școala nr. 3 din Năvodari. Lucrarea de la Băneasa s-a ridicat la suma de 12,8 miliarde de lei vechi, din care au fost achitați către SC RICO SRL doar 5 miliarde de lei vechi, deocamdată. Motiv pentru care, probabil, constructorul are tot interesul să remedieze, până la recepționarea lucrărilor, toate hibele constatate. Directoarea Ianul a mai ținut să precizeze că elevii învață atât în școala generală care este aproape gata, cât și în cinci săli de clasă închiriate într-o clădire mai veche a unei bănci, în două schimburi, deci în niciun caz așa cum s-a afirmat că ar fi înghesuiți în câteva clase.