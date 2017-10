Constănţenii, invitaţi la cea mai tare petrecere de Crăciun

1

????????????????????

DACA MA INSEL,SCUZE. PE 18 DECEMBRIE A AVUT LOC LA GALERIA DE ARTA DE LA MAGAZINUL TOMIS VERNISAJUL EXPOZITIEI ARTISTILOR PLASTICI PROFESIONISTI DIN CONSTANTA. EXPOZITIE PENTRU SARBATORIREA A 50 D ANI DE LA CREEAREA FILIALEI UAP. LA MANIFESTARE AU FOST SUTE DE IUBITORI DE ARTA. NU AM VAZUT NICI UN ARTICOL IN CUGET. CONSIDER LAMENTABIL SA AFLU CUM SE TAIE PORCUL DE IGNAT, LA RUBRICA CULTURA, IAR DESPRE ACTIVITATEA ARTISTILOR NIMIC. REPET, SCUZE DACA MA INSEL.