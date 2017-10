Constănţenii fug de cărţi ca dracu de tămâie. Doar sexul se mai vinde…

3

...ai carte, n-ai parte!

...traditia si folclorul popular se mai adapteaza in functie de epoca istorica. ,,Ai carte, ai parte,, era valabil in veacurile trecute! Cu 7-8 clase erai angajat undeva la stat si traiai bine. Apoi cu liceul ,,boiereai,,! In comunism au inceput sa decada lucrurile. Intelectualii sunt marginalizati si jalonati de tarani si muncitori. Daca aveai ,,origine sanatoasa,, mai era ceva. Daca nu, invatai mult, te chinuiai mult! ...In ,,democratia originala,, de dupa ,,revolutie,, goana dupa diplome a secatuit scoala si cartea de tot ce avea mai valoros. Si-au ,,tras,, romanii diplome dupa puterea....,,muschilor,,! ...si mai apoi au intrat in politica!...altii au abandonat scoala. S-a dovedit ca cu cat inveti mai mult, cu atat esti mai stingher in societate. Tinerii dotati au fost aspirati de strainatate. Cei mai norocosi, putini la numar, au gasit aici cate ceva. Cei mai multi au fost impinsi de sistem la periferia societatii. In zona ,,gri,,! Munca putina, distractie multa, sa treaca cat mai ....frumos tineretea! Cititul a devenit, aproape, o indeletnicire josnica. Stam inghesuiti in fata televizoarelor, calculatoarelor si ,,ne indopam,, cu ceea ce....ni se baga pe gat! ...si ni se servesc toate gunoaiele! Asa am ajuns sa nu mai deschidem o librarie, sa nu mai mergem la biblioteca, sa nu mai cumparam o carte....