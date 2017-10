Constănţenii de la Animal X celebrează 13 ani de la înfiinţare luna aceasta

Constănțenii de la Animal X celebrează 13 ani de la înființare luna aceasta

Miercuri, 09 Mai 2012

"Revenim cu mari speranțe. Urmărim pentru următorul an să ne recâștigăm vechii fani, am avut ceva fani în număr destul de impresionant. Cred că am ajuns la vârsta și la maturitatea la care să purtăm o discuție cât se poată de directă cu ei și, la fel, să avem un feedback cât se poate de direct mai ales acum că Facebook ne facilitează o comunicare directă cu ei. Ne bucurăm pentru suportul pe care ni l-au oferit pe internet", a declarat Șerban, liderul trupei Animal X, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.Membrii trupei Animal X au declarat că nu se gândesc să-și schimbe linia melodică și vor "rămâne pe stilul pop-rock, fusion". Ei au spus că vor aborda în continuare și balade, "ceea ce a însemnat în trecut Animal X", vor cânta și piese ritmate, dar în niciun caz nu vor aborda stilul manelist.Întrebați dacă vor continua cu aspectul rebel și plin de culoare pe care-l abordau în primii ani de la lansare, liderul trupei a declarat că nu vor mai continua cu același look rebel, chiar dacă în acea perioadă s-au simțit foarte bine."Noi ne-am simțit foarte bine atunci și a avut succesul genul acela de freză. Acum sperăm că vom cuceri prin naturalețe și muzică, pe lângă look și celelalte", a mai spus Șerban.Formația Animal X va sărbătorii cei 13 ani de existență în formula Greiere (Alexandru Ivănuș) (tobe), Martziano (George Valentin Belu) (chitară), King Tzapu (Lazăr Cercel) (bass) Vierme (Laurențiu Penca) (keybords și voce) și Hienă (Șerban Miron Copot) (voce), formulă pe care o păstrează de șapte ani, după cum a afirmat în conferința de presă liderul trupei.