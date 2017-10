Constănţenii cinefili se relaxează pe faleza Cazino

Constănțenii cinefili se relaxează pe faleza Cazino

Până pe 13 august, Constanța găzduiește caravana Filmelor de Oscar. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21:30, în aer liber (de marti pana joi in Piața Ovidiu, iar de vineri pana duminica pe faleza Cazino din Constanta). Intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile. Filmele selectate sunt: Titanic, Forrest Gump, Tăcerea Mieilor, Zbor deasupra unui cuib de cuci, La La Land, O minte sclipitoare, Pacientul englez, Anna Karenina, Aviatorul, Gladiatorul, Braveheart, Viața lui Pi, Strania poveste a lui Benjamin Button, Zootopia, Moonlight, Hell Or High Water, There Will Be Blood, Talentatul Domn Ripley.