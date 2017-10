Constănţenii au văzut „Romeo şi Julieta“, spectacolul în care dragostea se cântă

Prin intermediul proiectului „Turism cultural“,

Constănțenii au văzut „Romeo și Julieta“, spectacolul în care dragostea se cântă

Vă plac Romeo și Julieta? Clasici și moderni? Români și maghiari? Regizorul Miklós Gábor Kerenyi, director al Teatrului de Operetă și Musical din Budapesta, a avut o viziune în care s-au regăsit toate acestea, prezentând un musical în premieră, sâmbătă seară, la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” (TNO) din București, în cadrul unui parteneriat artistic dintre cele două instituții. Peste 50 de constănțeni au avut ocazia să vadă musicalul rock „Romeo și Julieta”, cu prilejul demarării proiectului „Turism cultural”, prin care, lunar, este pus la dispoziția spectatorilor din provincie un autocar, gratuit, pentru a putea vedea producții ale Teatrului „Ion Dacian”. Coordonatorul pro-iectului este Iulian Rădoi, manager artistic al Companiei de Balet și prim balerin al TNO. Poate cea mai romantică poveste a tuturor timpurilor, „Romeo și Julieta” a fost reproiectată în modernitate. Publicul, român și maghiar, s-a bucurat, a râs, poate a și plâns, a aplaudat, a fluierat și a ovaționat un spectacol luminos, la propriu și la figurat, în care elementele clasice și cele moderne au fuzionat fără a crea discrepanțe. Din contră. Lumini puternice, foc, dans și muzică moderne, scene rotative, o Julietă în geacă de piele, considerată de prietenii lui Romeo „o bunăciune”, sărutări adevărate între îndrăgostiți au adus piesa shakespeariană spre un alt nivel al credibilității, fără a implica, în acest proces, vulgarul. O experiență vizuală interesantă, în aceeași măsură auditivă, cele două familii - Capulet și Montague – fiind interpretate de artiști de naționalități diferite: română și maghiară. Astfel că am putut fi martorii voyeuriști la declarațiile amoroase rostite în ambele limbi, la duelurile și monologurile sus-ținute de artiști, într-un spectacol lingvistic foarte plăcut de urmărit, subtitrarea fiind realizată în limbile română și engleză. Constănțeanul George Papagheorghe, pe numele său de scenă Jorge, a avut o evoluție foarte bună, într-un rol greu - Romeo. Solicitant, în primul rând din punct de vedere fizic, dar și vocal și actoricesc, rolul său a meritat tot efortul, cu atât mai mult cu cât i-a adus un binemeritat succes. De asemenea, Julieta a fost interpretată credibil de Vágó Bernadett, care a conservat imaginea tinerei exuberante, cu o fermecătoare foame de fericire. Trebuie remarcată și evoluția doicii, în foarte apreciata interpretare a actriței maghiare Polyák Lilla. De asemenea, un moment emoționant al spectacolului l-a avut ca protagonist pe Andras Demeter, care i-a dat viață părintelui Lorenzo, în momentul lepădării de sine și de Dumnezeu, moment în care își pierde încrederea în bunătatea sa și a celui pe care, cu câteva momente în urmă, îl slujea necondiționat. Amintim și evoluțiile lui Victor Bucur (Mercuțio), Ernest Fazekas (Tybalt) și ale interpreților familiilor Montague și Capulet, care și-au dus onorabil la capăt conflictele. Din culise Înainte de începerea spectacolului, coordonatorul proiectului „Turism cultural”, Iulian Rădoi, ne-a făcut un tur al culiselor TNO, acolo unde am descoperit o adevărată mașinărie: în spatele scenei se afla orchestra, care avea acces vizual la ceea ce se petrece pe scenă cu ajutorul unui ecran. Un alt ecran a fost amplasat la scenă, cu fața la artiști, pentru a stabili, astfel, o colaborare completă între membrii uriașei echipe. Cu 20 de minute înainte de începerea spectacolului, Jorge a acceptat să ne împărtășească emoțiile sau, mai degrabă oboseala, resimțită în urma repetițiilor, a evenimentelor și a proiectelor TV în care mai este implicat: „Emoții am ca la fiecare spectacol, dar până intru pe scenă. După aceea e în regulă, nu mai am nicio treabă”, ne spune artistul. Jorge mai joacă în spectacolul „Micul Paris” de la Circul Globus și prezintă emisiunea „Cântă dacă poți” de la Antena 1. Cum să faci cunoscut un spectacol bun Spectacolul „Romeo și Julieta”, cu distribuție exclusiv română, a avut premiera la TNO în primăvara anului trecut. În toamna lui 2009, artiștii TNO au fost invitați de către Teatrul de Operetă din Budapesta să facă un spectacol bilingv, în care familia Julietei să fie formată din artiști români și cea a lui Romeo să fie compusă din cei maghiari. Spectacolul a fost prezentat în cadrul unui Festival de Cultură din Ungaria și, dat fiind succesul său răsunător, el a fost adus și la București, de data aceasta familia Capulet fiind alcătuită din artiști maghiari și familia Montague, din soliști români. În această versiune, el a fost prezentat în premieră sâmbătă, cea de-a doua și ultima reprezentație din această stagiune desfășurându-se ieri, când a putut fi văzut evoluând și Iulian Rădoi. Și, pentru ca spectacolul să aibă parte de o mai mare vizibilitate, Iulian Rădoi, care a activat ca balerin timp de 10 ani pe scena constănțeană, a decis să aducă publicul din provincie la București, facilitând transportul acestuia către Capitală. Astfel, un autocar al TNO, cu o capacitate de 50 de locuri, a fost pus la dispoziție gratis celor care au dorit să vadă „Romeo și Julieta”, ei plătind doar tichetul de intrare. Cele 50 de bilete au fost puse în vânzare de Agenția Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța (TNOB). Alte spectacole din repertoriul TNO vor fi prezentate, în cadrul proiectului „Turism cultural”, în diferite orașe ale țării, Iulian Rădoi propunându-și chiar o stagiune estivală pe litoral. De asemenea, parteneriatul dintre TNOB și TNO se va manifesta și invers, Iulian Rădoi propunându-și să aducă public din București pentru a vedea spectacolele de balet ale trupei constănțene. *** „Romeo și Julieta” Muzică și text: Gérard Presgurvic Adaptare și prelucrare: Miklós Gábor Kerenyi Dirijor: Balász Stauróczky Decoruri: Béla Götz Costume: Rita Velich Coregrafia: Éva Duda Maeștri cor: Lászlo Kéringer, Gabriel Popescu Protagoniști: Jorge, Vágó Bernadett, Füredi Nikolett, Adina Sima, Csuha Lajos, Victor Bucur, Adrian Nour, Ernest Fazekas, Polyák Lilla, Andras Demeter, Zsolt Homonnay, Imre Sebastian.