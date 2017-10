Constănţenii, aşteptaţi la Ziua Naţională a Greciei

Constănțenii, așteptați la Ziua Națională a Greciei

Comunitatea Elenă „Elpis” Constanța organizează, pe 26 martie, un spectacol omagial dedicat Zilei Naționale a Greciei, sărbătoare care are loc în fiecare an la data de 25 martie.Președintele Anton Traian Antoniadis a anunțat că evenimentul va avea loc în Piața Ovidiu, începând cu ora 13, când vor fi prezentate dansuri și cântece tradiționale grecești. În plus, momentele artistice vor fi susținute de ansamblurile Comunității Elene din Constanța, Sulina și Ploiești, precum și de artistul Ionuț Galani.