Constănţeanul Marian Adochiţei, cel mai bun actor al Galei „HOP“ de la Mangalia (Galerie foto)

Constănțeanul Marian Adochiței, cel mai bun actor al Galei „HOP“ de la Mangalia (Galerie foto)

După trei zile și trei nopți de teatru la Mangalia, în care aproximativ 40 de tineri actori au încercat să își găsească starea și să se apropie de personajele lor pentru a cuceri publicul și juriul, Gala Tânărului Actor „HOP” și-a desemnat, sâmbătă seara, laureații celei de-a XII-a ediții. Juriul, format din Florin Fieroiu (coregraf), Ana Ioana Macaria (actriță), Marius Manole (actor), Vlad Massaci (regizor) și Virginia Mirea (actriță), a ținut în suspans concurenții, festivitatea de premiere începând cu întârziere, după îndelungi deliberări. Anunțând premiul pentru cea mai bună actriță, Marius Manole a recunoscut că „bătălia a fost foarte, foarte strânsă… cel puțin la fete”. Absolventă a Universității „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca în 2007 și actriță a Teatrului Municipal din Miercurea-Ciuc, Ágnes Benedek a reușit să depășească barierele lingvistice prezentând, la secțiunea individual, o scenă în limba maghiară. Sensibilitatea și expresivitatea sa, dincolo de cuvinte, au condus la declararea ei drept „cea mai bună actriță” a Galei „HOP” de anul acesta. Premiul pentru cel mai bun actor poartă, începând cu ediția 2009, numele regretatului maestru Ștefan Iordache. „Premiul va căpăta numele unui mare actor care a iubit enorm Gala, un om care știa foarte bine ce înseamnă prietenia, știa exact ce înseamnă devotamentul pentru meserie, o persoană cu farmec, cu inte-ligență, cu o credință în adevăr extraordinară, cu o modestie fabuloasă”, a pregătit introducerea directorul galei, Cornel Todea. Actorul Teatrului de Stat Constanța Marian Adochiței a avut succes, izbutind să păstreze distincția la malul mării. Cu interpretarea unui fragment din Matei Vișniec, „Și uite-așa ne trezim într-o bună zi cu mii de câini ieșind din mare”, el a devenit „cel mai bun actor HOP”. „Am avut emoții pentru că știam că am greșit în multe locuri. Însă am avut o mare, mare surpriză plăcută. Nu credeam că voi câștiga la cât de buni au fost actorii și actrițele. M-am bucurat că au fost oameni atât de buni. Sunt actori extraordinari. M-am simțit foarte bine aici și nu știu de ce nu am fost în fiecare an”, a declarat Marian Adochiței. „Este ultimul an în care am putut să particip și îmi pare rău că nu am fost de fiecare dată, numai pentru atmosferă și pentru a cunoaște noi actori, noi oameni, noi idei de a pune în scenă”, a mai adăugat el la final. În 2006, Adochiței a mai participat la Gala „HOP” cu o adaptare după „Baby in bath water” de Christopher Durang, obținând atunci premiul „Generația așteptată” din partea ziarului „Cotidianul”. „Curaj și Înainte!” Premiul „Maria Filotti”, acordat de către Prințul Șerban Can-tacuzino, a fost câștigat de Valentina Andreea Zaharia, care a prezentat în secțiunea individual „Buna Vestire” din „Elogiul mamei vitrege” de Mario Varga Llosa. „Premiul îi duce memoria mai departe și sper ca tânăra noastră colegă care îl va primi anul acesta să răspundă cu cinste, talent și devotament îndemnului pe care Maria Fillotti l-a dat elevilor săi: «Curaj și Înainte»!”, a declarat Ilinca Tomoroveanu, director artistic al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. Premiul special al juriului, premiul „Sică Alexandrescu”, a revenit Elizei Țuțurman, care a interpretat „Ispitele Sfântului Anton” după Gustave Flaubert. Spectacolul „Merge”, după „Autobahn” de Neil LaBute, cu Ciprian Mistreanu și Oana Porav-Hodade, a fost desemnat drept cel mai bun din competiția de anul acesta. Și publicul a avut ocazia să își voteze preferații. Astfel, la secțiunea individual, cele mai multe voturi din partea publicului le-a obținut Irina Ivan, cu spectacolul „Bărbați și vibratoare”, de Clara Flores și Antoaneta Zaharia. La secțiunea grup, spectacolul de pantomimă, dans și film mut „Clișee?!?” a im-presionat cel mai mult spectatorii Galei „HOP”. Este vorba despre un spectacol de Barbara Crișan, avându-i ca interpreți pe: Dana Anghel, Simina Contraș, Ali Deac, Lorelei Ghazawi, Iulia Merca, Gabriel Sterian și Ada Șoaică. Directorul galei, Cornel Todea, a dorit să menționeze că juriul a fost nevoit să-l descalifice cu sincere regrete pe un tânăr foarte talentat, care a meritat din plin aplauzele publicului, Lari Giorgescu. Motivul a fost depășirea timpului permis de regulament pentru prezentarea probei liber alese.