Constănţeanul cu note maxime la bacalaureatul american. Universităţile se bat să îl aibă student

Constănțeanul cu note maxime la bacalaureatul american. Universitățile se bat să îl aibă student

Un elev de la Liceul Internațional de Informatică a reușit performanța de a obține note maxime la bacalaureatul american.Andreas Casapu este în clasa a XII-a și a susținut testele SAT (Scholastic Assessment Test) la disciplinele matematică și fizică, obținând la ambele un punctaj de 800, nota perfectă, completă, și un mare punct în favoarea lui în scrisorile de aplicație pentru universitățile din Statele Unite.Andreas, elev de 10 și în sistemul de învățământ românesc, este multi-premiat la olimpiade și concursuri, fiind prezent în fiecare an la Olimpiada Națională de Informatică, unde a obținut în 2016 medalia de aur, iar în 2017 medalia de bronz.Andreas a absolvit cu brio Școala Spectrum, după care a ales Liceul Internațional de Informatică, unde își pregătește și își construiește portofoliul ideal, pentru a putea fi admis la colegii și universități din străinătate. Andreas dorește să se specializeze în domeniul Computer Science, însă preferă în special mediul academic din Statele Unite. Ținta lui principală este MIT, Electrical Engineering and Computer Science și, în mod special, Laboratorul de dezvoltare de jocuri pe computer.Andreas s-a pregătit pentru testul SAT timp de două luni, bazându-și studiile pe cunoștințele deja acumulate în anii de liceu, dar beneficiind și de ajutorul prof. Serdal Aslantas la orele de pregătire specială pentru SAT, matematică. Subiectele acestui examen, după părerea lui Andreas, nu se aseamănă cu exercițiile din programa românească, mai ales ca metodă de rezolvare. Timpul este scurt, de aproximativ un minut pe exercițiu, și astfel de foarte mare importanță este ideea de rezolvare, mai mult decât abilitățile de calcul, la matematică. La fizică se pune foarte mult accentul pe interpretarea fenomenelor sau istoria fizicii, aspecte mai puțin întâlnite în programa românească.„Deși am muncit mult, sunt foarte mulțumit de rezultat pentru că știu că mă va ajuta să-mi văd visul cu ochii, pentru a putea studia în America. Un rezultat perfect atârnă greu în ochii celor care îmi vor revizui aplicația”, spune Andreas plin de mândrie și speranță.