Constănţeanul care, la 14 ani, a uimit Italia

Cosmin Siea, un mesager pentru două culturi

Constănțeanul care, la 14 ani, a uimit Italia

De câțiva ani buni încoace, de când fotoreporterul „Cuget Liber” a imortalizat un băiețel cu o expresie foarte sugestivă în prima bancă a clasei I, a ajuns un soi de vedetă a debuturilor de an școlar. Recent, Cosmin Andrei Siea, pentru că despre el este vorba, a apărut din nou pe prima pagină a ziarului „Cuget Liber” la un articol legat de același subiect: debutul anului școlar. Numai că de această dată, fotografia a iscat interesante informații pe Facebook despre cel care nu mai este demult clasa I și care acum a devenit celebru în Italia cu poeziile sale.Alte orizonturi, altă deschidereÎn anul 2009, după ce fusese admis în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța, Cosmin Siea lua drumul străinătății: „Mi-am dorit să cunosc un alt mod de viață, să acumulez o experiență deosebită”. Pleca la mama lui, fost cadru didactic la Universitatea „Ovidius” din Constanța, care, în urma ab-solvirii cursurilor unui master post-universitar la Colegiul european din Parma (Italia), era stabilită în această localitate, unde lucrează și în prezent ca funcționar la o im-portantă instituție. Tatăl lui, cadru militar în Constanța, ne mărturisea că principiul după care s-au ghidat când au decis, împreună cu soția, plecarea lui Cosmin a fost că după o anumită vârstă copilul trebuie să-și ia zborul. „Primii patru ani de școală în România sunt OK. După care afară li se oferă altă deschidere, alte orizonturi”. Așadar, în urmă cu patru ani, a început cursurile clasei a V-a în stil italian. Acolo, recreația este doar una, după a treia oră, durează 10 minute, iar profesorii se schimbă din mers. Se fac ore și sâmbăta. Întrebat dacă i se pare mai greu, Cosmin ne-a povestit că doar unele materii sunt mai grele, dar există și altele mai ușoare. „Sunt altfel proporționate decât în România. De exemplu, se face mai puțină matematică, dar mai mult desen, arte, muzică, materii de cultură generală”. După cei trei ani de gimnaziu, de anul acesta, Cosmin este licean, timp de cinci ani, la un liceu cu profil mate-fizică. „În vara aceasta am susținut un examen care a constat în probe scrise la matematică, italiană, engleză, spaniolă și o probă orală la toate materiile studiate, cam șapte sau opt. Trebuia să-mi aleg un argument, să fac un eseu, dar care să conțină toate aceste materii”. Până în clasa a VIII-a, profesorii din școală în-cearcă să-și dea seama la ce sunt mai talentați elevii, după care aceștia sunt direcționați către ceea ce știu să facă mai bine.Participări la numeroase concursuriDupă ce a depășit perioada de acomodare a început să participe la numeroase concursuri de matematică, despre care afirma că sunt asemănătoare cu olimpiadele noastre, dar și de poezie. La faza internațională „Concursurile matematicii”, a luat locul I pe regiune, după care a participat la faza națională, la Milano, unde a reușit să facă o figură frumoasă. În 2009, când a ajuns în Parma, nu știa prea bine limba italiană, dar timp de trei luni a învățat intensiv așa încât la ora actuală câștigă premii importante pentru poe- ziile sale. „Scriam poezii din țară, poetul meu preferat fiind Adrian Păunescu, căruia i-am dedicat o poezie post-mortem. Iar dintre poeții italieni îmi place de Giuseppe Ungaretti. Acolo mama a găsit un concurs pe internet și mi-a trimis poeziile cu care am câștigat o mențiune. După care au mai urmat vreo cinci-șase concursuri. Cel mai important a fost premiul I al orașului Cattolica, la secțiunea de poezie în engleză, în 2011". Evident, l-am întrebat dacă in-tenționează să se întoarcă în România, mai ales că tatăl său ne-a mărturisit despre Cosmin că este un tip matur, care are toate planurile făcute. „Facultatea aș vrea s-o urmez la Politehnica din Milano, unde pot urma inginerie aero-spațială sau aero-navală. Sau dacă nu, în Anglia ori Olanda, unde știu că sunt centre mai specializate”.