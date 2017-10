Constănţeanul Angelo Mitchievici le vorbeşte americanilor despre revoluţia din ’89

Invitat la University of Maryland,

Constănțeanul Angelo Mitchievici le vorbește americanilor despre revoluția din ’89

Luna septembrie concentrează o serie de comunicări științifice și dezbateri pe tema societății din centrul și sud-estul Europei la aproximativ 20 de ani de la căderea comunismului. Este și cazul eve-nimentului lansat, luna aceasta, de Institutul Cultural Român, mai exact, de comunicările științifice organizate în contextul parteneriatului cu Go-vernment and Politics Department (University of Maryland, College Park). Proiectul își propune să reunească cercetătorii din România și SUA, în scopul discutării subiec-telor referitoare la transformările de natură politică, socială, culturală și legală în lagărul socialist, provocate de evenimentele cruciale din 1989. Pe site-ul ICR se precizează că „cele două instituții doresc să ofere astfel o reconstituire a semnificației anului 1989 pentru România din perspectivă continentală”. Interesant de remarcat e, însă, faptul că la eveniment va lua parte și un cadru universitar constănțean. Mai exact, în cadrul primei sesiuni de comunicări, organizată pe 15 septembrie în campusul University of Maryland, va participa și Angelo Mitchievici, lector doctor la Universi-tatea „Ovidius” Constanța. Tema întâlnirii va fi „Mit și mistificare: revoluția din 1989 după 20 de ani”. La ea va lua parte, de asemenea, Vladimir Tismăneanu. Evenimentul va fi deschis, potrivit informațiilor de pe pagina web a ICR, de proiecția filmului „A fost sau n-a fost?” al regizorului Corneliu Porumboiu. Cea de-a doua sesiune de comunicări e programată pentru 17 septembrie și se va concentra în jurul temei „Anul 1989 și renașterea cetățeniei. Constituționalism și democrație în Europa Centrală și de Est”. La ea vor lua parte profesorii Karol Soltan și Vladimir Tismăneanu, dar și Ioan Stanomir, Universitatea București, Președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Regimului Politic și Constituțional din România. Angelo Mitchievici a publicat proză în volumul colectiv „Ferestre ’98”, și este coautor al celor trei volume intitulate „În căutarea comunismului pierdut”. În 2007 a publicat „Mateiu I. Caragiale. Fizionomii decadente”. Cel mai recent volum al său este „Ci-nema”, o lucrare de proză scurtă. Totodată, Mitchievici semnează în revista „Observator cultural”.